Heerenveen mist kans op kans en gaat dankzij Seuntjens ten onder tegen RKC

Zaterdag, 25 februari 2023 om 20:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:08

RKC Waalwijk heeft een zeer opmerkelijke wedstrijd in winst weten om te zetten. De Waalwijkers wonnen met 1-4 bij sc Heerenveen, dat het grootste gedeelte van de wedstrijd de bovenliggende partij was en veel kansen kreeg. Via Sydney van Hooijdonk werd het 1-0, maar na rust bezorgden Florian Jozefzoon (tweemaal), Julian Lelieveld en Yassin Oukili de bezoekers de zege. Mats Seuntjens was met drie assists de grote man bij RKC. De Waalwijkers klimmen over Heerenveen heen op de ranglijst. RKC staat achtste en heeft nu twee punten meer dan de ploeg van Kees van Wonderen.

Heerenveen moest het nog altijd stellen zonder de aan zijn heup geblesseerde Andries Noppert, waardoor Xavier Mous ook tegen RKC onder de lat stond. Centraal achterin stond Jeffrey Bruma opgesteld, naast Pawel Bochniewicz. Simon Olsson, Rami Al Hajj en Thom Haye vormden het middenveld. Ché Nunnely, Van Hooijdonk en Osame Sahraoui waren de aanvallers van dienst. Laatstgenoemde maakt een goede indruk sinds zijn komst van het Noorse Vålerenga. Aan de kant van RKC koos trainer Joseph Oosting voor een tweemansvoorhoede bestaande uit Michiel Kramer en Mats Seuntjens. Het vijfmansmiddenveld moest tegelijkertijd voor aanvallende impulsen en defensieve zekerheid zorgen.

De openingsfase was een rustige. In de elfde minuut probeerde Heerenveen het met een schot van Van Hooijdonk. Etienne Vaessen werd niet nerveus van de poging van de spits. Haye slaagde er daarna eveneens niet in om de doelman te passeren. Heerenveen was de betere partij en via Al Hajj had het op 1-0 kunnen komen, maar ook hij stuitte op Vaessen. Met name Haye probeerde het met schoten, maar het ontbrak hem aan scherpte. RKC kon daar eigenlijk alleen een ongevaarlijk schot van Iliass Bel Hassani tegenover zetten. Na 35 minuten kwam Heerenveen toch op voorsprong. Sahraoui zette goed door en uiteindelijk kopte Nunnely uit een scherpe voorzet tegen de paal. De rebound was een prooi voor Van Hooijdonk: 1-0. Voor rust kwam Hajal nog dicht bij de 2-0. Vaessen had echter een antwoord in huis.

Na rust bleef Heerenveen de bovenliggende partij en via Milan van Ewijk en Bochniewicz kwam het tot tweemaal toe dichtbij de 2-0. Haye plaatste even later een vrije trap op de lat. Het leek een kwestie van tijd te zijn voor die zou vallen, maar het was RKC dat op gelijke hoogte kwam. Jozefzoon was de gevierde man nadat hij zijn harde lage schot in de verre hoek zag belanden: 1-1. Heerenveen bleef echter aandringen en via Hajal werd het bijna 2-1. Hij trof echter de paal. 25 minuten voor tijd kreeg Shawn Adewoye geel, waardoor hij de volgende wedstrijd tegen PSV moet missen. De centrale verdediger deed tot nu toe in alle minuten dit seizoen mee voor de Waalwijkers.

De bezoekers werden even later gevaarlijk via Pelle Clement, die voorgaf op Jozefzoon. De aanvaller werd bij de eerste paal op het laatste moment afgetroefd door de defensie van de Friezen. Een kwartier voor tijd was het alsnog raak. Seuntjens had een fraaie steekpass in huis op Lelieveld, die Mous passeerde: 1-2. Seuntjens was vlak daarna goed voor zijn volgende assist. Dit keer vond hij Oukili, die de bal in de kruising plaatste: 1-3. Dat bleek de genadeklap, want Heerenveen wist in het vervolg amper dreigend meer te worden. RKC maakte er in blessuretijd nog 1-4 van. Een vlotte aanval over de rechterkant kon door Jozefzoon, via Van Ewijk, in het doel worden gegleden.