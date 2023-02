Haaland staat op 33 uit 33 en schrijft geschiedenis bij Manchester City

Zaterdag, 25 februari 2023 om 20:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:12

Manchester City blijft in het spoor van koploper Arsenal. Manager Josep Guardiola zag zijn elftal zaterdag namelijk met 1-4 winnen van laagvlieger Bournemouth. Erling Braut Haaland wist in zijn 33ste optredens namens the Citizens dit seizoen voor de 33ste keer te scoren. Phil Foden schoot raak in zijn 200ste wedstrijd in het shirt van de nummer twee in de Premier League. Manchester City staat dankzij de zege twee punten achter Arsenal, dat nog wel een duel tegoed heeft.

Aymeric Laporte en John Stones ontbraken bij de bezoekers en Kevin De Bruyne, die woensdag tegen RB Leipzig (1-1) in de Champions League niet kon meedoen, was door ziekte alleen goed voor een plaats op de bank. Guardiola had basisplaatsen ingeruimd voor Rico Lewis en wereldkampioen Julián Álvarez. Haaland werd vanaf de flanken bediend door Jack Grealish en Foden. Riyad Mahrez, midweeks trefzeker op Duitse bodem, was net als De Bruyne in eerste instantie reservespeler.

City op ???????????????????? ?? Álvarez staat op de juiste plek, nadat Haaland vol de lat raakte??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/nBk0ZYjafU — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 25, 2023

Manchester City begon zoals verwacht aanvallend aan het duel in Bournemouth, al betrachtte de titelkandidaat ook het nodige geduld. Na een kwartier spelen aan de Engelse zuidkust was het raak: na een snelle aanval teisterde Haaland de lat en in de rebound en van dichtbij tikte Álvarez alsnog de 0-1 binnen. Het was het begin van een probleemloze avond voor City, dat na een halfuur op 0-2 kwam. Foden wist onder druk niet te scoren, maar Haaland deed dat van dichtbij wel. Het was alweer de 27ste competitietreffer van de Noorse superster, nooit eerder wist een spits van de Manchester City zo vaak te scoren in een Premier League-seizoen. Het oude record stond op naam van Sergio Agüero (26).

Bournemouth gaf niet op en hoopte in de slotfase van de eerste helft op een strafschop, na hands in de zestien. Een check bij de VAR maakte duidelijk dat de bal niet op de stip ging. Het was juist Manchester City dat aan de andere kant en in de slotminuut van de eerste helft de wedstrijd definitief in het slot gooide. Een compleet verkeerd ingeschatte pass van Philip Billing kwam terecht bij Foden, die vrij kan doorlopen en de 0-3 aantekende. De manschappen van Guardiola gingen na rust vrolijk verder met scoren. Chris Mepham probeerde een inzet van Álvarez te blokkeren maar juist daardoor vloog de bal het doel in. Guardiola besloot in de slotfase om Haaland en Grealish rust te gunnen. Máximo Perrone en Mahrez waren hun vervangers. Jefferson Lerma redde nog de eer voor Bournemouth met een rake knal van binnen de zestien, maar het was voor de thuisclub alleen wel veel te laat.

?????????????????? van Philip Billing voor Phil Foden in zijn 200ste wedstrijd voor Manchester City??https://t.co/L0GcU4TQsQ#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/9wp9c63Wzz — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 25, 2023