Real Madrid baalt ondanks doelpunt van Álvaro Rodríguez (18) tegen Atlético

Zaterdag, 25 februari 2023 om 20:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:57

Real Madrid is er zaterdag niet in geslaagd om van een tiental spelers van Atlético Madrid te winnen. De manschappen van Carlo Ancelotti kwamen na een rode kaart voor Atlético-aanvaller Joaquín Correa zelfs op achterstand door een kopbal van José Maria Giménez. Een gelijkmaker van de achttienjarige Álvaro Rodríguez, die pas zijn tweede duel voor de Koninklijke speelde, bracht een punt binnen voor Real: 1-1. Dat is niet genoeg, want Real zou daardoor door koploper Barcelona op liefst tien punten achterstand gezet kunnen worden in LaLiga. Atlético blijft vierde.

Ancelotti voerde bij Real een aantal wijzigingen door ten opzichte van het spektakelstuk in de Champions League bij Liverpool (2-5 winst). David Alaba en Rodrygo kwamen geblesseerd uit de strijd en werden vervangen door Nacho en Marco Asensio. Op het middenveld keerde Toni Kroos terug van ziekte, terwijl Luka Modric juist op de bank begon. Bij tegenstander Atlético kreeg Stefan Savic in het hart van de verdediging de voorkeur boven Giménez, die op de bank begon. Antoine Griezmann en Yannick Carrasco stonden voorin opgesteld, Memphis Depay bleef op de bank.

Atlético kwam als gebruikelijk niet naar het Santiago Bernabéu om aanvallend voetbal te spelen. Het initiatief kwam volledig te liggen bij Real Madrid, dat voor rust geen enkele honderd procent kans wist af te dwingen. Karim Benzema kreeg wel een teen achter een lage voorzet van Éder Militão, onvoldoende om het doel met de bal te vinden. Asensio probeerde het vanbuiten de zestienmeter, maar zag doelman Jan Oblak redding brengen. Grote tegenvaller voor Atlético was het uitvallen van Reinildo Mandava, die na een ongelukkig moment op de achterlijn naar de knie greep. De linksback uit Mozambique kreeg een brace aangemeten en werd per brancard afgevoerd, waarna Giménez het veld mocht betreden.

In de zesde minuut na rust creëerde Vinícius Júnior met een versnelling een behoorlijke kans voor Benzema, die de voorzet van zijn collega net niet genoeg kon toucheren. Even later kreeg Griezmann de eerste mogelijkheid voor Atlético na goed werk van Carrasco. Griezmann mikte van zestien meter rakelings naast. De bezoekers leken in de problemen te komen door een domme actie van Correa, die Antonio Rüdiger met een elleboog van de bal zette en direct rood kreeg. Er was toen ruim een uur gespeeld in de Spaanse hoofdstad.

Een perfect aangesneden vrije trap van Griezmann bracht Atlético twaalf minuten voor tijd in ondertal op voorsprong. De bal belandde op het hoofd bij Giménez, die via de binnenkant van de paal binnenkopte. Real zocht de aanval nog nadrukkelijker en creëerde een enorme kans voor invaller Eduardo Camavinga, die de bal van dichtbij niet voorbij Oblak kreeg. Wel volgde een hoekschop, die genomen werd door invaller Modric. De Kroaat vond Álvaro Rodríguez, een andere invaller, die feilloos raak kopte: 1-1. Een echte kans op de zege volgde niet meer voor Real.