Schandalige trap smet voor Napoli bij volgende eenvoudige overwinning

Zaterdag, 25 februari 2023 om 19:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:07

Niets lijkt Napoli nog te kunnen scheiden van de landstitel. De ploeg van trainer Luciano Spalletti won met 0-2 op bezoek bij Empoli dankzij een eigen doelpunt van Ardian Ismajli en een goal van Victor Osimhen. Napoli was zoals van tevoren verwacht de dominante partij en had weinig te duchten van de ploeg uit Toscane en danst zo vrolijk verder naar de landstitel. Smet op de overwinning van de Napolitanen was de rode kaart voor Mário Rui, die Francesco Caputo in de edele delen schopte. Napoli staat achttien punten voor op nummer twee Internazionale, dat dit weekend nog wel in actie komt. Empoli staat op een veilige twaalfde plaats in de middenmoot.

Na een rustige openingsfase kwam Napoli in de zeventiende minuut op voorsprong. Een voorzet van Kvicha Kvaratskhelia kwam terecht bij Piotr Zielinski, die Osimhen probeerde te bereiken. Ismajli kwam als eerste bij de bal en zorgde onbedoeld voor de 0-1 voorsprong voor Napoli. Empoli, met Razvan Marin en Tyronne Ebuehi in de basis, werd daarna dreigend via Liam Henderson, die zijn schot overgetikt zag worden door Alex Meret. De doelman van Napoli zag zijn ploeg binnen een half uur op 0-2 komen. Uit een hoekschop werd Kvaratskhelia bereikt, die het probeerde met een schot richting de verre hoek. Doelman Guglielmo Vicario bracht redding, maar deed de bal voor de voeten van Osimhen belanden, die raad wist met het buitenkansje. In het restant van de eerste helft stuitten Osimhen (schot gered) en Kim Min-jae (kopbal over) nog op Vicario.

Napoli op voorsprong ?? De koplopers komen via een eigen doelpunt van Ismajli op 0-1 tegen Empoli ??#ZiggoSport #SerieA #EmpoliNapoli pic.twitter.com/DigG1KYHJW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 25, 2023

De eerste kans na rust was voor Empoli. Martin Satriano troefde Mário Rui op fraaie wijze af en bracht de bal bij de eerste paal, waar Roberto Piccoli de 1-2 voor het inschieten leek te hebben. Amir Rrahmani wist met een uiterste poging te voorkomen dat de bal op doel ging. Aan de andere kant nam Hirving Lozano de bal heerlijk op de pantoffel, maar de Mexicaan zag zijn poging net naast gaan. Osimhen dacht na een half uur spelen voor de 0-3 te zorgen. De Nigeriaan werd echter afgevlagd wegens buitenspel. Niet veel later werd de arbiter naar het scherm geroepen. Te zien was dat Rui een trap gaf in de edele delen van Francesco Caputo en dus mocht de Portugees vertrekken. Napoli kwam echter niet in de problemen en kwam via Osimhen nog dicht bij de 0-3. Vicario kwam echter als winnaar uit de strijd.

0-2 Osimhen ?? De spits van Napoli maakt alweer zijn 19e van het seizoen tegen Empoli ??#ZiggoSport #SerieA #EmpoliNapoli pic.twitter.com/QwamU8rlo5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 25, 2023

Rood Napoli ???? Een wedstrijd die al gespeeld leek kan nog spannend worden door een rode kaart voor Rui na een trap in de edele delen ??#ZiggoSport #SerieA #EmpoliNapoli pic.twitter.com/XO5cfdk94i — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 25, 2023