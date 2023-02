Jetro Willems maakt Kamperman hard aan lachen: ‘Humor meegenomen?’

Zaterdag, 25 februari 2023 om 19:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:00

Jetro Willems toont zich zaterdagavond humorvol richting verslaggever Pascal Kamperman na afloop van zijn debuut bij FC Groningen tegen Excelsior (3-0). De linksback sprak daarna over zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie in zes jaar tijd. Willems erkent dat het spelen in de Nederlandse competitie anders is dan bijvoorbeeld in de Premier League of de Bundesliga.

"Het is anders. Ik ben na zoveel weer terug in de Eredivisie natuurlijk", verklaart Willems voor de camera van ESPN. "Maar zoals ik al zei: ik voel me goed, dat is belangrijk." Kamperman vraagt direct wat er voor de debutant zo anders is. "Op de bank zei ik het al, het horen van de liedjes van de supporters. Dat is in het buitenland toch wel anders. Het is leuk weer Nederlands te praten, ook op de club." Willems is ondanks de degradatiezorgen blij met de tussentijdse overstap naar Groningen.

Jetro Willems is terug en is meteen al in vorm voor de camera?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 25, 2023

"Dat was al zo toen ik had getekend, anders zou ik het niet doen", benadrukt de vleugelverdediger, die er fysiek goed opstaat. "Ik voel me goed en fit." Kamperman wijst vervolgens op beelden van Groningen-spelers die feest vieren met de fans. "Dit heb je ook gemist", klinkt het richting Willems, die snel en met een kwinkslag reageert: "Nee, ik was erbij." Kamperman kan de grap wel waarderen: "Je brengt ook nog een portie humor mee." De linksback is boven alles blij weer wekelijks te kunnen spelen: "Ik heb het zeker gemist."

Kees Kwakman

Jan Joost van Gangelen denkt niet dat Willems ondanks zijn uitstapjes in het buitenland maar een beetje meedraait bij Groningen. "Ik weet het niet. Hij kwam natuurlijk ontzettend snel en zijn carrière is daarna niet gegaan zoals hij had gehoopt", zo reageert Kwakman. "Hij was heel snel mee met dat EK (in 2012, red.), met van Marwijk volgens mij. Het is te hopen dat bij die jongens op latere leeftijd (Willems is 28, red.) het laconieke anders is. En zeker bij Groningen hebben ze dat nu echt nodig. En Manu en hij kunnen dat extra brengen in deze periode."