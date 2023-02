Ronaldo schroeft productie enorm op en mag nu al dromen van topscorerstitel

Zaterdag, 25 februari 2023 om 19:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:08

Cristiano Ronaldo had zaterdag opnieuw geen enkele moeite om het net te vinden in de Saudi-Arabische competitie. De 38-jarige spits van Al-Nassr nam tegen Damac alle doelpunten voor zijn rekening: 0-3. De treffers van Ronaldo vielen in minuut 18, 23 en 44, waarmee de Portugees een loepzuivere hattrick toevoegt aan zijn toch al imposante statistieken. Ronaldo staat na vijf gespeelde competitieduels al op acht doelpunten, waarmee hij jacht maakt op de topscorerstitel.

Ronaldo begon later aan het seizoen dan zijn ploeggenoten, van wie Anderson Talisca met dertien goals uit veertien duels momenteel de topscorerslijst in Saudi-Arabië aanvoert. Laatstgenoemde ontbrak zaterdag in de selectie van Al-Nassr. De 35-jarige Luiz Gustavo, bekend uit zijn tijd bij Bayern München, startte als gebruikelijk in de basis. Aan de zijde van Damac was met Adam Maher eveneens een bekende naam in de basisopstelling te ontdekken. De voormalig middenvelder van FC Utrecht begon vanaf zijn zomerse komst alle duels in de basis bij Damac.

Al-Nassr had weinig tijd nodig om af te rekenen met de subtopper. In de achttiende minuut mocht Ronaldo aanleggen vanaf de strafschopstip. De Portugees vuurde de bal van elf meter vernietigend binnen en zette zijn naam vijf minuten later uit open spel op het scorebord. Ronaldo werd in de as aangespeeld, nam de bal met rechts goed mee en schoot van zestien meter met links raak: 0-2. Zijn derde doelpunt viel vlak voor rust. Ronaldo zette aan om voor het doel vrij te komen en kon een lage voorzet van Ayman Yahya simpel afmaken: 0-3.

De overwinning levert Al-Nassr drie belangrijke punten op. De Saudische topclub herovert de koppositie in de competitie op de grote concurrent Al-Ittihad FC, dat twee punten minder heeft. Ook Al-Shabab, dat daar weer een punt achter staat, doet nog volop mee. Maher staat met Damac zevende.