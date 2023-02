Enner Valencia vestigt alle aandacht op zich met kopie wondervolley Haaland

Zaterdag, 25 februari 2023 om 19:02 • Rian Rosendaal

Fenerbahçe is op zes punten gekomen van koploper Galatasaray. De nummer twee in de Turkse Süper Lig won zaterdag de inhaalwedstrijd tegen Konyaspor met 4-0. Enner Valencia tekende voor twee goals van de thuisclub en de spits uit Ecuador staat met 22 doelpunten nog steviger op de eerste plaats van de topscorerslijst in Turkije. Bij de bezoekers moest aanvalsleider Mame Biram Diouf al na 22 minuten vertrekken met een rode kaart.

Bij Fenerbahçe was er een basisplaats voor Ferdi Kadioglu, die als rechtsback werd opgesteld. De thuisspelende ploeg brak de ban reeds in de dertiende minuut. Andreas Bouchalaki maakte hands in zijn eigen zestien en de toegekende strafschop werd feilloos benut door Valencia: 1-0. Het werd van kwaad tot erger voor Konyaspor toen Diouf zijn tweede gele kaart kreeg vanwege een overtreding en moest inrukken. Fenerbahçe dacht na een halfuur nog een penalty te krijgen toen Diego Rossi in het strafschopgebied werd neergehaald, maar ditmaal ging de bal niet op de stip.

Fenerbahçe verdubbelde de voorsprong in de zesde minuut van blessuretijd van de eerste helft. Valencia verschalkte doelman Erhan Erentürk met een prachtige volley met zijn buitenkant, die deed denken aan een goal van Erling Braut Haaland eerder dit seizoen in de Champions League tegen Borussia Dortmund. De puntgave voorzet vanaf rechts was van Rossi. Na de fraaie treffer hielden de spelers van Fenerbahçe een Turkse vlag omhoog met de tekst 'Ons geliefde Turkije', als steunbetuiging naar de slachtoffers en nabestaanden van de recente aardbevingen. Kort hierna klonk het rustsignaal.

Zes minuten na rust hoopte Fenerbahçe opnieuw op een strafschop toen Valencia onderuit werd gehaald in de zestien, maar ook deze keer bleef een sanctie voor Konyaspor uit. Na ruim een uur spelen was alle spanning verdwenen. Een schot van linksback Lincoln verdween via Joshua King in het doel: 3-0. Miha Zajc was nog dicht bij de 4-0, ware het niet dat Erentürk een geweldige redding in huis had. Diezelfd Zajc werd kort daarna vervangen door Jayden Oosterwolde. Zes minuten voor tijd wist Miguel Crespo middels een vrije trap Attila Szalai te vinden en zijn kopbal verdween via de paal in het doel: 4-0. Fenerbahçe speelde het duel rustig uit en blijft in het spoor van Galatasaray