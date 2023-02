FC Groningen wint bij debuut Jetro Willems voor het eerst in 12 (!) wedstrijden

Zaterdag, 25 februari 2023 om 18:20

FC Groningen heeft zaterdag zijn eerste overwinning in twaalf competitieduels behaald. In de Euroborg was de ploeg van trainer Dennis van der Ree met 3-0 te sterk voor Excelsior dankzij treffers van Johan Hove, Ricardo Pepi en Liam van Gelderen. Bij De Trots van het Noorden maakte Jetro Willems in de tweede helft zijn debuut. Door de overwinning staat Groningen steviger op de zeventiende plaats en heeft het nu evenveel punten als nummer zestien FC Emmen. Excelsior staat vijftiende met twintig punten.

Van der Ree begon met de zondag achttien geworden Thijmen Blokzijl in het centrum. Hij stond naast Radinio Balker in het hart van de defensie. Voorin moesten Daleho Irandust, Pepi en Elvis Manu voor de doelpunten zorgen, terwijl met name Hove en Tomas Suslov voor de aanvoer naar de aanval moesten zorgen. Van der Ree kon nog geen beroep doen op onder meer de geblesseerden Paulos Abraham, Oliver Antman en Mads Bech Sörensen. Excelsior moest het stellen zonder Redouan El Yaakoubi, die in de vorige wedstrijd tegen NEC (1-4 nederlaag) rood pakte. Lazaros Lamprou, Noah Naujoks en Marouan Azarkan moesten voor de creativiteit richting spits Nikolas Agrafiotis zorgen.

Na een rustige openingsfase kwam Groningen in de twaalfde minuut op voorsprong. Irandust had een slim balletje in huis op Hove, die de bal goed voor zijn rechterbeen legde en de verre hoek vond: 1-0. De thuisploeg kreeg vleugels van de vroege openingstreffer en ging op zoek naar meer. Excelsior werd achteruitgedrukt en na een half uur kregen Manu en Irandust kansen op de 2-0. Eerstgenoemde stuitte uit de draai op de voeten van Stijn van Gassel, terwijl Irandust in de daaropvolgende aanval in kansrijke positie over schoot. Weer Irandust en daarna Pepi stuitten tien minuten voor voor rust wederom op Van Gassel. De doelman hield zijn ploeg op de been en had in blessuretijd ook een antwoord op een kopbal van Pepi.

Na rust vielen de treffers makkelijker voor Groningen, dat vlak na de onderbreking wel schrok van de een ongedekte Peer Koopmeiners. De middenvelder leek onderweg naar de 1-1, maar Van Gelderen voorkwam met een sliding dat Koopmeiners kon uithalen. Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Een uitstekende dieptepass van Irandust kwam terecht bij Pepi, die ruimte voor zichzelf verschafte en raak schoot: 2-0. Drie minuten later belandde een schot van de Amerikaan tegen de paal. Na 64 minuten mocht Willems zijn debuut maken en hij zag hoe het enkele ogenblikken later 3-0 werd. Van Gelderen ontving de bal enigszins gelukkig voor zijn voeten, maar rondde vervolgens fraai af in de bovenhoek. In de slotfase liep het termpo terug en speelde Groningen de wedstrijd zakelijk uit.