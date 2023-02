Heerlijk balletje van Trossard op Martinelli bezorgt Arsenal extra lucht

Zaterdag, 25 februari 2023 om 17:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:07

Arsenal heeft het gat op de ranglijst met achtervolger Manchester City zaterdagmiddag vergroot tot vijf punten. The Gunners hadden op bezoek bij Leicester City genoeg aan een doelpunt van Gabriel Martinelli, die dankbaar gebruik maakte van prachtig voorbereidend werk van gelegenheidsspits Leandro Trossard: 0-1. Arsenal blijft fier aan kop in de Premier League, Leicester is op plek veertien nog niet uit de zorgen. Manchester City heeft nu evenveel duels gespeeld als Arsenal, maar komt om 18:30 uur nog in actie bij Bournemouth.

Bij Arsenal droeg Oleksandr Zinchenko de aanvoerdersband. Een hart onder de riem voor de Oekraïner, wiens geboorteland exact een jaar geleden werd aangevallen door Rusland. Op het middenveld ontbrak Thomas Partey nog in de basis, waardoor Jorginho begon. Partey maakte als invaller wel zijn rentree. Eddie Nketiah raakte zijn plek in de spits kwijt aan Trossard. Bij Leicester City waren twee wijzigingen te ontdekken ten opzichte van het duel met Manchester United (3-0 verlies): Wilfred Ndidi en Dennis Praet vervingen Nampalys Mendy en James Maddison.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Arsenal had duidelijk de overhand in de eerste helft, maar had een half uur nodig om het eerste echte gevaar te stichten. Trossard ving een afgeslagen hoekschop op en knalde de bal feilloos in de kruising. Een VAR-ingreep wees uit dat Leicester-doelman Danny Ward bij de voorafgaande corner was vastgepakt door Ben White: geen geldig doelpunt voor Arsenal. Aan de overzijde werd ook een treffer van Leicester afgekeurd, omdat de maker daarvan, Kelechi Iheanacho, buitenspel had gestaan.

Binnen een minuut na rust greep Arsenal de macht. Trossard werd enigszins gelukkig bereikt op de linkerflank, waarna de Belg exact op het juiste moment wachtte om Martinelli weg te steken. De Braziliaan schoof de bal al glijdend in de verre hoek: 0-1. Een heerlijke steekbal van Martin Ødegaard op Martinelli leverde een intikker op van Bukayo Saka, die echter afgekeurd werd vanwege buitenspel van Martinelli. Arsenal speelde de wedstrijd vervolgens uit zonder echte kansen weg te geven.

Overige uitslagen in de Premier League:

Everton - Aston Villa 0-2

Leeds United - Southampton 1-0

West Ham United - Nottingham Forest 4-0