Van Nistelrooij krijgt in aanloop naar topper tegen FC Twente heugelijk nieuws

Zaterdag, 25 februari 2023 om 18:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:45

Anwar El Ghazi is dicht bij zijn rentree in de wedstrijdselectie van PSV. De aanvaller kampte met een spierblessure, maar is daarvan hersteld en meldde zich deze week weer bij de groepstraining. Trainer Ruud van Nistelrooij houdt het zelfs voor mogelijk dat El Ghazi zondag tegen FC Twente alweer van de partij kan zijn.

Mocht de vleugelaanvaller de wedstrijd tegen de Tukkers niet halen, is hij donderdag wel weer beschikbaar voor de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag. El Ghazi liep in de wedstrijd bij Feyenoord (2-2) op 5 februari een spierblessure op en moest zich laten vervangen, maar is inmiddels dus hersteld. In tegenstelling tot de Barendrechter moeten Sávio en Thorgan Hazard nog even geduld hebben. Eerstgenoemde is vermoedelijk tot aan de interlandperiode uitgeschakeld, terwijl Hazard ook nog enkele weken afwezig is.

De ploeg van Van Nistelrooij ziet zijn ziekenboeg daarmee langzaam maar zeker leegstromen. Net als een aantal van zijn ploeggenoten kreeg ook Ibrahim Sangaré te kampen met de griep, waardoor hij niet tot de wedstrijdselectie behoorde voor het duel met FC Utrecht (2-2) en op de bank zat tegen Sevilla (2-0 winst). De Ivoriaan is inmiddels weer helemaal fit. De terugkeer van El Ghazi en Sangaré geeft Van Nistelrooij meer opties op het aanval en het middenveld.

Tegen Twente gaat PSV voor zijn vijfde Eredivisie-overwinning op rij in het Philips Stadion. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt voor PSV vijf punten. Twente kan bij een overwinning op gelijke hoogte komen met PSV. Twente moet het in Eindhoven doen zonder ex-PSV'ers Michal Sadílek, Przemyslaw Tyton en Mathias Kjølø. De wedstrijd begint zondag om 16.45 uur.