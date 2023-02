Dortmund neemt koppositie over van Bayern; prachtige goal Sow levert niets op

Zaterdag, 25 februari 2023 om 17:28 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:39

Borussia Dortmund en RB Leipzig hebben zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de Bundesliga. De twee ploegen waren te sterk voor respectievelijk TSG Hoffenheim (0-1) en Eintracht Frankfurt (2-1) en blijven daardoor meedoen om de bovenste plekken in Duitsland. Dortmund grijpt door de driepunter zelfs de koppositie, al kan Bayern München die zondagavond weer overnemen na de topper tegen 1. FC Union Berlin. Leipzig stijgt door de thuiszege naar plek vier, op vier punten afstand van Dortmund.

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund 0-1

De uitploeg begon goed aan de wedstrijd en werd binnen tien minuten gevaarlijk via onder anderen Jamie Bynoe-Gittens en Marco Reus, maar Hoffenheim hield dankzij goed verdedigend werk stand. De eerste en misschien wel beste mogelijkheid voor de thuisclub kwam na vijftien minuten via een scrimmage. Meerdere spelers van Hoffenheim namen het doel van Dortmund-keeper Gregor Kobel onder vuur, maar de Zwitser wist de bal keer op keer te pareren. Uiteindelijk kreeg Ozan Kabak op de doellijn de uitgelezen mogelijkheid om binnen te werken, maar opnieuw wist Kobel de bal uit het doel te houden.

Borussia Dortmund wint met 0-1 van Hoffenheim ??

Die Borussen zijn voor tenminste een dag koploper van de Bundesliga??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/EyljSPsQ9o — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 25, 2023

De openingstreffer zou enkele minuten voor rust vallen. Reus gaf vanaf de linkerflank voor, waarna Julian Brandt bukte, de bal wat gelukkig op zijn rug kreeg en die tot zijn eigen verbazing in het net zag verdwijnen: 0-1. Dortmund dacht de voorsprong een kwartier na het begin van het tweede bedrijf te verdubbelen via Marius Wolf, maar daar zou de videoscheidsrechter uiteindelijk een stokje voor steken. De bezoekers kwamen er op de counter via Raphaël Guerreiro, Jude Bellingham, Brandt en Wolf razendsnel uit. Brandt gaf vervolgens breed op Wolf, die in de korte hoek raak schoot. De videoscheidsrechter keurde de treffer echter af wegens een overtreding van Nico Schlotterbeck in een eerdere fase van de aanval. De bezoekers wisten in de slotfase, met Donyell Malen als invaller binnen de lijnen, stand te houden en nemen daardoor de koppositie (voorlopig) over van Bayern.

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 2-1

Heel lang hoefden de thuissupporters niet te wachten op de openingstreffer van Leipzig. Timo Werner was na zes minuten namelijk al trefzeker. De Duitse spits werd diep gestuurd door Emil Forsberg, struikelde vervolgens bijna toen hij het strafschopgebied in dribbelde maar kon Eintracht-doelman Kevin Trapp wel verschalken: 1-0. Vijf minuten voor rust waren de rollen omgedraaid en was Forsberg trefzeker en Werner de aangever. Dominik Szoboszlai zag laatstgenoemde diepgaan op de linkerflank en gaf de bal precies de juiste snelheid mee. Werner kon vervolgens breed leggen op Forsberg, die voor een open doel niet faalde: 2-0.

Frankfurt kwam goed uit de kleedkamer en was in het eerste kwartier na rust meermaals dicht bij de aansluitingstreffer. Een goede poging van Jesper Lindström werd gered door doelman Janis Blaswich, die 110 wedstrijden voor Heracles Almelo speelde alvorens hij transfervrij naar Leipzig vertrok. De goalie moest enkele minuten later opnieuw in actie komen na een schot van Randal Kolo Muani, maar een inzet van Djibril Sow verdween wél in het doel van de thuisploeg. De Zwitserse middenvelder schoot een voorzet van Aurélio Buta in de stuit fantastisch in de linkerbovenhoek: 2-1. In de slotfase werd niet meer gescoord.

Overige uitslagen Bundesliga:

Hertha Berlin - FC Augsburg 2-0

Werder Bremen - VfL Bochum 3-0

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 0-2