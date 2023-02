Enorme crisis Sampdoria bereikt nieuw dieptepunt na ‘Godfather-bedreiging’

Zaterdag, 25 februari 2023 om 19:13 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:16

De crisis bij Sampdoria heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. Voor het hoofdkantoor van de Serie A is een kartonnen doos aangetroffen met daarin een varkenskop. Het is het volgende dreigement richting eigenaar Massimo Ferrero (op de foto hierboven) en vice-voorzitter Antonio Romei. Sampdoria kampt met ernstige financiële problemen en naar aanleiding daarvan werd er eerder al een kogelbrief verstuurd naar Ferrero en Romei. Sampdoria heeft in een statement met afschuw gereageerd op het volgende dreigement.

Een woordvoerder van Sampdoria meldt dat er in de doos een brief zat waarin duidelijk werd dat het een dreigement richting Ferrero en Romei is. "Jullie zijn de volgende", valt er in de brief te lezen, verwijzend naar de afgehakte kop van het dier. Na de vondst is de politie gebeld, bevestigt de woordvoerder. In een statement laat Sampdoria weten verafschuwd te zijn. "Sampdoria drukt diepe minachting en verontwaardiging uit in het licht van nog een serieuze intimiderende daad die vandaag plaatsvond bij het kantoor in Piazza Borgo Pila." De afgehakte kop doet denken aan de film The Godfather, waarin een personage bedreigd wordt door middel van een afgehakte paardenkop.

Sampdoria, testa di maiale mozzata e minacce all'ex presidente Ferrero [aggiornamento delle 14:08] https://t.co/rTcVFQ5JRV — Repubblica Genova (@rep_genova) February 25, 2023

"Sampdoria onderstreept dat elk type aanval op een lid van het Raad van Bestuur een aanval op al zijn leden en hun werk is", vervolgt de club. Sampdoria roept verder op tot 'samenhang' en benadrukt dat alles in het werk wordt gesteld om de 'sportieve activiteiten van Sampdoria' te waarborgen. "De professionaliteit en voorbereiding van vice-president Antonio Romei zijn daarbij fundamenteel." Het is niet de eerste keer dat er een dreigement plaatsvindt. In januari werd er een anonieme kogelbrief verstuurd naar de club, met het bericht dat de volgende kogel echt zou zijn. Ook op sportief vlak lijdt de club uit de havenstad. Het staat negentiende, zeven punten verwijderd van de veilige zeventiende plek.

Sampdoria is sinds december 2021 op zoek naar een nieuwe eigenaar, nadat Ferrero in december 2021 werd gearresteerd wegens financiële misdrijven die hij heeft gepleegd als zakenman. Hoewel die misdrijven niets met Samp te maken hadden, is de club sindsdien op zoek naar een nieuwe eigenaar. Ferrero moest aftreden als Sampdoria-president, maar is nog wel altijd de eigenaar van de club. Een akkoord met een nieuwe partij, waaronder met het Amerikaanse Melryn Partners, werd er niet gesloten. In 2019 al probeerden wijlen Gianluca Vialli en het Amerikaanse York Capital Management de club te kopen, maar Ferrero wist nooit een akkoord te bereiken met die partij of een andere. De club balanceert inmiddels op de financiële afgrond.

Edoardo Garrone verkocht de club in 2014 aan Ferrero, die daarvoor 'slechts' de vijftien miljoen euro die de club aan schulden had diende af te lossen. Inmiddels bedraagt de schuld meer dan 150 miljoen euro. Naast Ferrero heeft ook Garrone doodsbedreigingen ontvangen. Sampdoria heeft door de financiële malaise grote problemen met het betalen van de salarissen. Het salaris voor de maand december werd door de spelersgroep en technische staf opgegeven, waardoor de club een punt aftrek bespaard bleef. Ferrero moet nu elf miljoen euro bij elkaar zien te halen om de salarissen van januari tot en met maart te betalen. Als dat niet voor 16 mei gebeurt, hangt de club een zware puntenaftrek boven het hoofd. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Sampdoria dringend 35 tot 50 miljoen euro nodig om het hoofd boven water te houden.