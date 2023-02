Lewandowski in kleedkamer boos op Ansu Fati: ‘Niet eerste keer dat je dit flikt’

Zaterdag, 25 februari 2023 om 17:25 • Jeroen van Poppel

Robert Lewandowski reageerde zijn frustraties volgens AS na afloop van de uitschakeling in de Europa League tegen Manchester United (2-1 verlies) af op Ansu Fati. De topspits van Barcelona was zwaar geïrriteerd over een moment in de eindfase van de wedstrijd, waarbij Fati verzuimde om de bal te laten lopen voor Lewandowski. "En dit is niet de eerste keer dat je dit flikt", zou de Pool zijn veertien jaar jongere ploeggenoot hebben toegebeten.

Na het 2-2 gelijkspel in Camp Nou ging Barcelona afgelopen donderdag op bezoek bij Manchester United. Vlak nadat Antony voor 2-1 had getekend in minuut 73, mocht Fati het veld betreden aan de zijde van Barcelona. De Catalanen zochten met man en macht naar de gelijkmaker, die in ieder geval een verlenging zou hebben betekend. Die kwam dichtbij toen Ferran Torres de bal in de eindfase voor het doel bracht. Lewandowski was het beoogde eindstation, maar in plaats daarvan nam Fati de bal mee. De jongeling verprutste de kans, tot grote frustratie van Lewandowski.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Al op het veld stak de Poolse aanvaller zijn woede niet onder stoelen of banken. Eerst maakte hij met armgebaren duidelijk aan Ferran dat Fati hem een levensgrote kans had ontnomen. Daarna ging Lewa ook nog naar aanvoerder Jordi Alba om zijn verbijstering te uiten. In de kleedkamer richtte Lewandowski zich vervolgens tot Fati zelf. De voormalig spits van Bayern München wees de linksbuiten er 'respectvol' op dat zich op 1 februari in het duel met Real Betis (1-2 winst) eenzelfde situatie had voorgedaan: ook toen werd Lewandowski voor zijn gevoel een doelpunt onthouden door Fati. Laatstgenoemde verweerde zich door te zeggen dat hij Lewandowski bij het moment op Old Trafford niet had gezien.

Nieuwe blessure voor Ansu Fati

Snel na het duel met Manchester United raakte Fati op de training opnieuw geblesseerd. De twintigjarige aanvaller van Barcelona liep een kneuzing aan zijn linkerknie op, zo melden de Catalanen via de officiële clubkanalen. Het is niet bekend hoelang Fati exact uit de roulatie is. De zevenvoudig Spaans international was eerder een volledig kalenderjaar uitgeschakeld, toen hij op 8 november 2020 zijn meniscus scheurde.