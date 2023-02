‘Elche-eigenaar bedreigt scheidsrechter na rode kaart ex-Ajacied Magallán’

Zaterdag, 25 februari 2023 om 16:05 • Sam Vreeswijk

Scheidsrechter Javier Iglesias Villanueva zou vrijdagavond na het LaLiga-duel tussen Elche en Real Betis (2-3) zijn bedreigd door de eigenaar van Elche. Dat meldt AS. De hekkensluiter van de Spaanse competitie kreeg liefst drie rode kaarten en gaf een 2-0 voorsprong uit handen. Elche-eigenaar Christian Bragnarick zou na afloop van de wedstrijd hebben gezegd dat de arbiter het stadion niet meer uit zou komen.

De wedstrijd begon nog hoopvol voor Elche, dat met negen punten stijf onderaan staat in LaLiga. Door een benutte penalty van Fidel Chaves de la Torre en een treffer van Lucas Boyé stond het na tien minuten al op een 2-0 voorsprong. In de tweede helft ging alles echter fout. Eerst kreeg voormalig Ajacied Lisandro Magallán rood nadat hij met een handsbal had voorkomen dat zijn directe tegenstander Nabil Fekir alleen op het doel af kon gaan. In het restant van de wedstrijd kreeg Elche drie penalty’s tegen, zagen Enzo Roco en bankzitter Pape Diop rood wegens protesteren en scoorde Betis drie keer: 2-3.

De beslissingen van scheidsrechter Villanueva leidden tot woede in het Elche-kamp. Behalve eigenaar Bragnarick die zou hebben gezegd dat de leidsman het stadion niet meer uit zou komen, zou technisch directeur Sergio Martínez de arbitrage hebben uitgemaakt voor ‘schurken’ en ‘hoerenzonen’. Daarnaast zou algemeen directeur Pedro Schinocca zijn mobiel voor het gezicht van de scheidsrechter hebben gehouden, en hebben gezegd: “Ik film je, hoerenzoon”.

Vrijdagavond, na het duel, plaatste Elche een tweet met de tekst “Respect van iedereen, dat is het minste wat we kunnen verwachten”, waarmee het leek te reageren op alle incidenten in en rondom de wedstrijd. Ook Elche-trainer Pablo Machín was niet te spreken over het optreden van de scheidsrechter. “Dit begint op een andere sport te lijken. We voelen ons super benadeeld. Met elf tegen elf waren we het betere team.”