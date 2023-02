Liverpool identificeert opvolger Klopp bij competitiegenoot

Jeremie Frimpong staat op het lijstje van verschillende topclubs. De Nederlandse rechtsback, die deze winter nog niet mocht vertrekken van Bayer Leverkusen, was dit seizoen al goed voor vijf goals en zeven assists in alle competities en zou in de zomer alsnog een mooie transfer kunnen maken. (Fabrizio Romano)