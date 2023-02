Arsenal bereikt mondeling akkoord en heeft nieuwe bestbetaalde speler

Zaterdag, 25 februari 2023 om 15:15 • Noel Korteweg

Arsenal gaat het contract van Bukayo Saka openbreken en verlengen, zo meldt The Athletic. De 21-jarige publiekslieveling van the Gunners lag nog tot medio 2024 vast in Londen, maar met de nieuwe overeenkomst behoudt Arsenal zijn jeugdexponent voor de ‘lange termijn’, aldus The Athletic. Volgens the Daily Mail gaat Saka elf miljoen euro op jaarbasis verdienen, wat hem daardoor de bestbetaalde speler van de club maakt.

De Londenaren lichtten eerder al de optie in het contract van Saka om de verbintenis automatisch te verlengen tot medio 2024. Het nieuwe contract van de 24-voudig Engels international zal hoogstwaarschijnlijk lopen tot medio 2028. Daarmee slaat de koploper van de Premier League opnieuw een grote slag, nadat het eerder deze maand ook al Gabriel Martinelli langer aan zich wist te binden. De Braziliaan tekende bij tot medio 2027.

Mikel Arteta kan nog niets bevestigen over het akkoord met Saka, die ook in de belangstelling zou staan van Manchester City. “Het is onze verantwoordelijkheid om de beste spelers te behouden voor de club. We werken hier aan een project voor de lange termijn en daarvoor hebben we onze beste spelers nodig die zich committeren aan Arsenal. We willen ze bij elkaar houden, stabiliteit creëren en vanuit daar verdergaan om een betere club te worden.” De Londenaren zijn ook in gesprek met William Saliba en Granit Xhaka om hun contracten te verlengen.

Saka maakte zijn debuut voor Arsenal in 2018 en ontwikkelde zich sindsdien van linksback tot rechtsbuiten, de positie waar hij ook dit seizoen furore maakt. De Engelsman was tot dusver goed voor tien doelpunten en acht assists in 31 wedstrijden. Saka is daarnaast clubtopscorer van Arsenal in de Premier League met negen goals. De buitenspeler, die ook met Engeland meeging naar het WK in Qatar, speelde tot dusver 162 wedstrijden voor the Gunners.