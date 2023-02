Braziliaans duo krijgt paspoort van Poetin; interlandcarrière bij Rusland lonkt

Zaterdag, 25 februari 2023

Malcom en Claudinho hebben beiden een Russisch paspoort gekregen van president Vladimir Poetin. De Brazilianen van Zenit Sint-Petersburg hebben nog geen A-interlands voor hun thuisland achter hun naam staan en kunnen in de toekomst nu uitkomen voor de nationale ploeg van Rusland. Malcom en Claudinho wonnen in 2021 nog olympisch goud met Brazilië.

Het duo kan echter niet meteen uitkomen voor Rusland. Daarvoor moeten buitenlandse spelers minimaal vijf jaar in Rusland wonen. Malcom kwam in 2019 voor veertig miljoen euro over van Barcelona, waardoor hij nog tot 2024 moet wachten tot zijn eventuele debuut voor de nationale ploeg van Rusland. Claudinho speelt pas sinds de zomer van 2021 voor Zenit, dat destijds twaalf miljoen euro overmaakte aan de Braziliaanse club Red Bull Bragantino. De aanvallende middenvelder moet dus nog tot 2026 wachten.

Beide Brazilianen maakten nog geen minuten voor de A-selectie van a Seleção. Russische media verwachten daarom dat het zeker mogelijk is dat Malcom en Claudinho in de toekomst uit gaan komen voor Rusland. Het is niet voor het eerst dat dat gebeurt. De 32-jarige rechtsback Mário Fernandes werd namelijk geboren in Brazilië, maar heeft 33 interlands voor Rusland achter zijn naam staan.

Eerder deze week werd duidelijk dat de Russische voetbalclubs en de nationale ploeg van Rusland blijven verbannen van de internationale competities. De FIFA en UEFA verbanden de Russen ongeveer een jaar geleden nadat het land Oekraïne was binnengevallen. De Russische clubs dienden op 10 februari een beroep in, maar waren daar te laat mee. De deadline was namelijk op 13 januari, waardoor het CAS de zaak niet meer gaat behandelen. “De algemene verwachting is dat de ban pas wordt opgeheven als er een einde komt aan de Russische invasie in Oekraïne”, maakte de NOS duidelijk.