Sparta Rotterdam gaat over tot actie na ongeregeldheden tegen FC Utrecht

Zaterdag, 25 februari 2023 om 13:55 • Noel Korteweg

Sparta Rotterdam heeft zaterdagmiddag middels een statement gereageerd op de ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (0-3) van een dag eerder. Scheidsrechter Joey Kooij moest het duel tussen de nummer zes en zeven van de Eredivisie tijdelijk stilleggen omdat er voorwerpen richting het veld werden gegooid. “Dit gedrag hoort niet thuis in voetbalstadions en wat Sparta Rotterdam én haar supporters betreft zeker niet op Het Kasteel”, aldus de club in een statement.

“De club heeft een dadergerichte aanpak altijd op de eerste plaats staan zodat ruim 10.000 supporters op de tribune zo min mogelijk last hebben van een handvol individuen die zich niet kunnen gedragen”, begint Sparta. De Rotterdammers geven aan dat in samenwerking met de politie, het OM en het Taskforceteam van de KNVB camerabeelden zullen worden bekeken zodat de daders geïdentificeerd kunnen worden en ‘er een landelijk stadionverbod inclusief bijbehorende boete kan worden opgelegd’. “Ook de eventuele schade die de club leidt vanwege boetes van de KNVB zullen op de daders worden verhaald.”

Manfred Laros, de algemeen directeur van Sparta, constateert ‘dat er een trend gaande is in het voetbal waar zelfs Sparta mee te maken heeft’. “Weliswaar in mindere mate dan de grotere incidenten die we de afgelopen periode zien in de diverse stadions, maar we sluiten de ogen er niet voor dat het aantal stadionverboden ook bij Sparta aan het stijgen is.” De club geeft aan dat er recent weer zes stadionverboden zijn opgelegd. “Deze stadionverboden zijn onder andere voor het gooien van voorwerpen/vloeistoffen, het binnendringen van het stadion zonder toegangsbewijs, bejegenen van veiligheidspersoneel en discriminerende uitlatingen.”

“De personen die zich niet kunnen gedragen horen wat ons betreft niet thuis op Het Kasteel”, zegt Laros daarover. “De club heeft de afgelopen periode al tienduizenden euro’s extra geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen zoals extra hekken, afscheidingen en camera’s. In de komende maanden gaan we noodgedwongen nog een stap verder door versneld te investeren in extra camera’s. Dit alles doen we om generieke maatregelen, zoals het sluiten van horecapunten tijdens de wedstrijd, het verbieden van staan in de gracht en het ophangen of laten staan van netten achter het doel te voorkomen.”