‘Jay-Z kan zorgen voor langer verblijf van Romelu Lukaku bij Internazionale’

Zaterdag, 25 februari 2023 om 12:57 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 13:00

Jay-Z kan mogelijk een belangrijke rol gaan spelen in een langer verblijf van Romelu Lukaku bij Internazionale. De 29-jarige Belg wordt dit seizoen door de Italianen gehuurd van the Blues, maar volgens La Gazzetta dello Sport gaan beide clubs binnenkort om tafel om te praten over de toekomst van de Belg. Inter wil langer door met Lukaku, en de Italiaanse krant meldt dat het daarbij hulp zou kunnen krijgen van rapper Jay-Z.

Lukaku werd door Chelsea in de zomer van 2021 voor 113 miljoen euro overgenomen van Inter. Een groot succes was zijn periode in Londen tot dusver niet, waarna de Londenaren hem medio 2022 voor een seizoen besloten te verhuren aan de club uit Milaan. Door verschillende blessures stond de spits dit seizoen veelvuldig aan de kant, maar afgelopen woensdag tegen FC Porto liet hij zien hoe belangrijk hij kan zijn. In de achtste finales van de Champions League maakte hij het enige doelpunt tegen de Portugese club.

Met de huidige huurovereenkomst, die komende zomer eindigt, is een bedrag van zo’n twintig miljoen euro gemoeid. Het gaat daarbij zowel om een huursom als het salaris voor Lukaku. Volgens La Gazzetta dello Sport wil Inter nu langer door met Lukaku, maar tegen een lagere vergoeding. Het is goed mogelijk dat Jay-Z Inter daarbij kan helpen, aangezien hij Chelsea-eigenaar Todd Boehly goed kent.

De rapper richtte in 2008 platenlabel Roc Nation op en haalde op die manier verschillende topspelers naar de Amerikaanse honkbalclub LA Dodgers. Die club is ook eigendom van Boehly. Daarnaast investeerden Jay-Z en Boehly samen miljoenen dollars in Fanatics, een online sportkledingwinkel met een waarde van zo’n zeventien miljard euro. Het is dus niet ondenkbaar dat Jay-Z wat geld bij gaat leggen, zodat zijn vriend Boehly krijgt wat hij wil en Internazionale langer over Lukaku kan beschikken.

In 2021 had Jay-Z al lovende woorden voor Lukaku in La Gazzetta dello Sport. Zo zei de Amerikaanse rapper over de 104-voudig Belgisch international: “Alles wat Romelu doet heeft een doel: hij weet dat er altijd een doel is en je er alles aan moet doen om dat te bereiken. Romelu vertelde me onmiddellijk over zijn liefde voor muziek, iets wat ons verbindt.” Lukaku was op zijn beurt complimenteus over Jay-Z. “Mijn vriendschap met Jay-Z? Hij heeft me geleerd hoe ik een winnaar kon worden. In mijn laatste seizoen behaalden we succes door hard werken, geduld, zweet en offers. Precies wat Jay me had laten zien.”