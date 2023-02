Complete chaos bij Franse vrouwenploeg: sterspeelsters boycotten WK

Zaterdag, 25 februari 2023 om 11:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:30

Een paar maanden voor de start van het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland heeft de Franse sterspeelster Wendie Renard aangekondigd niet mee te gaan. De 32-jarige routinier uit in een keihard statement haar onvrede over de gang van zaken bij de nationale voetbalbond en weigert te spelen onder de huidige bondscoach Corinne Diacre. Ook steraanvallers Kadidiatou Diani en Marie-Antoinette Katoto hebben zich afgemeld voor het mondiale eindtoernooi.

Het is al een tijdje hommeles bij de Franse vrouwenploeg. Een deel van de selectie lijkt niet door één deur te kunnen met bondscoach Diacre en heeft hier meermaals melding van gemaakt bij de Franse bond. Laatstgenoemde trekt zich vooralsnog echter niks aan van de signalen en houdt het vertrouwen in de 48-jarige trainster. Frankrijk is tijdens het WK ingedeeld in Poule F met Brazilië, Jamaica en Panama, maar de kans is dus heel groot dat het de strijd moet aangaan zonder een aantal van haar sterspeelsters.

Merci pour votre soutien et le respect de ma décision. ???? pic.twitter.com/MOryINwvb0 — Wendie Renard (@WRenard) February 24, 2023

Renard laat in een statement weten niet onder de huidige omstandigheden uit te willen komen voor haar land. "Ik kan het huidige systeem, dat ver verwijderd is van de eisen op dit niveau, niet langer ondersteunen", aldus de sterkhouder, die met 34 doelpunten en 142 interlands tot een van de grootste spelers ter wereld behoort. "Onder zulke omstandigheden ga ik dit WK niet spelen. Mijn gezicht kan de pijn verbergen, maar mijn hart doet pijn. Ik wil geen pijn meer hebben. Het is een trieste dag, maar een noodzakelijke beslissing om mijn mentale gezondheid te behouden."

Volgens Leonne Stentler is tijdens het afgelopen toernooi de emmer overgelopen. "Renard is altijd al de aanvoerder geweest, daar is geen twijfel over mogelijk", duidde ze de situatie vrijdagavond bij NOS Langs de Lijn. "Diacre heeft haar de aanvoerdersband een keer afgenomen. Renard heeft ook een keer uit de doeken gedaan hoe de situatie was tijdens een ander toernooi. Dat er speelsters huilend door het hotel liepen en verdrietig op hun kamer zaten. Dat het eigenlijk iets heel moois zou moeten zijn, maar dat het verschrikkelijk was. Diacre heeft altijd de steun van de bond gehad, maar nu wordt het spannend wat er gaat gebeuren."

Het is dit jaar voor de negende keer dat het WK vrouwenvoetbal wordt gehouden. Er doen voor het eerst 32 landen mee. In 2019 waren dat er nog 24. Het toernooi wordt gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland en duurt van donderdag 20 juli tot zondag 20 augustus. De Oranjeleeuwinnen zijn ingedeeld in Poule E met Portugal, Vietnam en de Verenigde Staten. Nederland zou Frankrijk op zijn vroegst pas in de finale kunnen treffen. Het Engeland van Sarina Wiegman, een van de grootste kanshebbers voor de titel, neemt het in Poule D op tegen China, Denemarken en Haïti.