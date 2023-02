Agnelli luidt noodklok omtrent Super League en noemt Ajax als voorbeeld

Zaterdag, 25 februari 2023 om 11:31 • Sam Vreeswijk

Andrea Agnelli is van mening dat de oprichting van een Europese Super League (ESL) ervoor zal zorgen dat er meer financiële en sportieve kansen komen voor elke club. Dat vertelt hij in een uitgebreid interview in De Telegraaf zaterdagochtend. Agnelli was in 2021 als voorzitter van Juventus één van de initiatiefnemers van de Super League-plannen, en staat daar nog steeds achter. De 47-jarige Italiaan vindt dat de UEFA op dit moment een monopolie-positie heeft en dat de clubs meer macht moeten krijgen.

Agnelli ziet dat veel clubs met het huidige Europese systeem geen gezond en structureel beleid kunnen voeren. Als voorbeeld noemt hij Ajax. “Ajax werd in 2019 kampioen van Nederland, won de beker en de Johan Cruijff Schaal en speelde de halve finale van de Champions League. Twee maanden daarna had de club zomaar uitgeschakeld kunnen worden in de voorronde van de nieuwe Champions League. Met dergelijke onzekerheid kan je als club geen goed gezond en structureel beleid voeren. Daarom ben ik voor een League-systeem in het Europese topvoetbal met financiële en sportieve kansen voor elke club.”

Een ander nadeel van de huidige opzet is volgens Agnelli dat de winnaars in veel competities bij voorbaat al bekend zijn. “Zie hoe overdadig de Premier League is vertegenwoordigd in de eindfase van de Europese bekertoernooien. Met Spanje daar vlak achter en een enkeling zoals Paris Saint-Germain en Bayern München. Maar relevant voor een sportcompetitie is dat iedere deelnemer kans maakt om te winnen. Dus ook Ajax, Feyenoord en Juventus. Blijven ze in Nederland naar het internationale voetbal kijken als Ajax, Feyenoord of PSV nooit kans maken om te winnen of zelfs mee te doen?”

Daarom pleit Agnelli voor een Super League: een Europese competitie met diverse divisies met een promotie- en degradatieregeling. Clubs bereiken deelname daarin via kwalificatie in de nationale competitie. “Onder voorwaarden die gelijke kansen bieden aan clubs. In Europees verband krijgen de grootste markten ook nu de meeste toegangsbewijzen voor de Champions League en dus de meeste inkomsten. Zo hou je het huidige systeem in stand en wordt het verschil tussen vooral de Engelse en Spaanse clubs en de overigen alleen maar groter. Heeft een club uit Polen niet het recht om succes te boeken? Hebben de Poolse fans niet voldoende passie voor het voetbal?”

Rol van UEFA

In 2019 leek Agnelli samen met UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin en verschillende topclubs tot een akkoord te komen over zo’n nieuw format. Toch waren ook veel clubs tegen de plannen, waardoor Ceferin zijn handen ervan af besloot te trekken. Agnelli besloot door te zetten, en hekelt de rol van de UEFA. “Je wordt door de UEFA verbannen als je met mij praat of het met mij eens bent. Als club openlijk verkondigen dat je een beter, rechtvaardiger Europees competitiemodel wil, maakt je niet geliefd. Maar onderhuids is er bij veel clubs, maar ook bij spelers, publiek, televisiemaatschappijen, commerciële partijen en investeerders voldoende animo voor nieuwe competitie-initiatieven. Alleen heeft de UEFA het monopolie en houdt alles tegen. Als machthebbers willen zij alles bij het oude houden. Iedere verandering wordt tegengewerkt.”

De Super League-plannen die in 2021 door verschillende topclubs werden aangekondigd – waarbij sprake was van een vrijwel gesloten competitie – werden door de UEFA verboden. De clubs stapten vervolgens naar de rechter en eindigden voor het Europees Hof van Justitie. Die doet naar verwachting dit voorjaar uitspraak. Enkele weken geleden werden er door de beleidsbepalers nieuwe plannen voor een Super League gepresenteerd. Deze keer ging het om een open competitie van zestig tot tachtig clubs, waarbij de sportieve prestaties in eigen land de boventoon blijven voeren. Onderling spelen de teams minimaal veertien Europese wedstrijden, zo is het plan.