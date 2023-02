Mason Mount wil salaris verdrievoudigen: ‘Niet vergeten hoe geweldig hij is’

Zaterdag, 25 februari 2023 om 10:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:55

Joe Cole heeft een lans gebroken voor Mason Mount. De middenvelder van Chelsea, die nog vastligt tot volgend jaar zomer, is nog altijd geen nieuw contract overeengekomen met de Londense grootmacht. Chelsea zegt zich eerst te willen focussen op het behalen van resultaten, voordat de gesprekken worden hervat. Liverpool hoopt ondertussen te profiteren van de impasse en ziet Mount graag naar Anfield komen. Cole hoopt dat het niet zover komt.

Als het aan Cole ligt, legt Chelsea de hoogste prioriteit bij het verlengen van Mount. De middenvelder ligt nog ruim een jaar vast op Stamford Bridge, maar heeft van de clubleiding nog geen voorstel ontvangen waar hij warm van wordt. Cole is echter van mening dat the Blues niet moeten vergeten hoeveel impact hij de afgelopen jaren heeft gemaakt. "Mount zit waarschijnlijk te denken: Ik heb nu drie of vier jaar voor deze club gespeeld, ik heb de Champions League gewonnen en ben in elk seizoen naar voren geschoven als belangrijke kracht...", vertelt Cole bij 90min.

Cole is er heilig van overtuigd dat Mount zijn oude vorm weer weet te herpakken. De middenvelder wist dit seizoen tot dusver drie keer te scoren, waar hij vorig jaar elf competitietreffers noteerde. "Hij is een leider, hij offert zichzelf op voor het team", vervolgt Cole zijn lofzang. "Hij wil bij Chelsea blijven, dat weet ik zeker. Ik begrijp het niet. Waarschijnlijk liggen ze qua financiën te ver uit elkaar. Ik ken de exacte details niet. Maar hij denkt waarschijnlijk: Wat doe ik hier? Hij speelt nu niet, wat een gevaarlijke situatie betekent voor hem en Chelsea. Het voetbal is erg wispelturig."

Mount zou graag op Stamford Bridge willen blijven, maar heeft er op aangedrongen om zijn huidige salaris van 90.000 euro per week te verdrievoudigen. De middenvelder verdient ongeveer een kwart van wat landgenoot Raheem Sterling verdient. Volgens Cole moet niet vergeten worden 'wat voor geweldige speler Mount is'. "In deze tijd worden spelers al vergeten als ze drie of vier wedstrijden niet spelen. Ik denk dat Chelsea moet onthouden hoe geweldig hij is. Het komt allemaal goed. Een contractverlenging zou bovenaan mijn lijstje staan. Ze moeten een middenweg zien te vinden om het op te lossen."

De komende weken moet blijken of het tot een akkoord gaat komen tussen Chelsea en Mount. De club wil eerst de focus op de resultaten. Chelsea staat op een dramatische tiende plek in de Premier League en verloor vorig week het heenduel in de achtste finale van de Champions League met 1-0 van Borussia Dortmund. Zondag gaat de ploeg van Graham Potter op bezoek bij Tottenham Hotspur. De achterstand op the Spurs, die als nummer vier op een virtuele Champions League-plek staan, bedraagt elf punten. Chelsea speelde wel een wedstrijd minder.