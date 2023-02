Kieft heeft zich geërgerd aan ‘irritant ventje’ bij Liverpool - Real Madrid

Zaterdag, 25 februari 2023 om 09:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:18

Wim Kieft heeft zich afgelopen dinsdag doodgeërgerd aan het gedrag van Vinícius Júnior, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. De buitenspeler van Real Madrid eiste in de achtste finale tegen Liverpool (2-5) een hoofdrol voor zich op met twee doelpunten en een assist. Mede daardoor lijkt de return in Estadio Santiago Bernabéu een formaliteit op 15 maart. Toch waren het de randzaken die Kieft beklijfden.

Het was dinsdag niet de avond van de keepers, zag ook Kieft. Zowel Thibaut Courtois als Alisson Becker ging hopeloos in de fout met een tegendoelpunt tot gevolg. Voor laatstgenoemde werd het een blunder met een hele zure nasmaak, daar hij met Liverpool voor een schier onmogelijke taak staat. "Goede keepers die niet kunnen voetballen", concludeert Kieft. "Courtois nam de bal nog wel aan, maar had totaal geen gevoel voor het effect dat eraan zat. Via het been van de Belg kwam de bal voor de voeten van Mohamed Salah en stond het 2-0."

De tweede treffer van the Reds betekende ook meteen het einde van de euforie. Vinícius besloot Real bij de hand te nemen. Zijn eerste treffer was een klassedoelpunt, bij de tweede profiteerde hij van de fout van Alisson. "Real Madrid speelde geweldig en had geen moeite om onder de druk van Liverpool uit te komen", gaat Kieft verder. "Terwijl de Madrilenen in een waanzinnig tempo werden opgejaagd. Vinicius Jr. is een irritant ventje, die graag een vrije trap zoekt en nogal eens verongelijkt kijkt, maar wat is hij snel, sterk aan de bal en dodelijk effectief."

Tot slot trekt Kieft de vergelijking tussen Nederland en de absolute wereldtop. "Cody Gakpo weet inmiddels wat het is om in het hoogste tempo te moeten spelen", stelt de columnist. "Een aantal keren nam hij de bal goed aan bij Liverpool - Real Madrid, maar net niet perfect. In Nederland kan het, zie Kudus. Alleen internationaal ben je gelijk gezien en leed Gakpo balverlies. De juichverhalen dat Kudus rijp is voor de stap naar de Europese top moeten met een korreltje zout worden genomen. Hij voetbalt nog veel te veel uit stilstand."