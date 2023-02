Bogarde: ‘Hij verdient een serieuze kans bij Oranje en gaat die krijgen ook’

Zaterdag, 25 februari 2023 om 08:31 • Laatste update: 08:33

Winston Bogarde heeft de loftrompet gestoken over Sven Botman. Laatstgenoemde neemt het zondag met Newcastle United op tegen Manchester United in de finale van de League Cup. Het kan voor Botman zijn derde prijs in zijn carrière worden, nadat hij eerder met Lille OSC kampioen werd en de Super Cup won. Bogarde werkte bij Ajax jarenlang samen met de centrale verdediger, maar zag hem in de zomer van 2020 naar Frankrijk vertrekken. Inmiddels draagt de mandekker een prijskaartje van 37 miljoen euro met zich mee.

In een interview met De Telegraaf zegt Bogarde met Botman te hebben gewerkt aan zijn instelling, mentaliteit en discipline om prof te zijn. "De focus om vooral de beste te willen zijn", aldus het voormalig staflid van Ajax. "Elke dag beter worden, de lat hoger leggen, jezelf uitdagen en de killersmentaliteit krijgen om een tegenstander op te vreten en uit te schakelen om geen tegengoals te incasseren. Dat is de eerste prioriteit als verdediger."

Ook het verdedigen op detailniveau heeft Bogarde uitgebreid behandeld met Botman. "Zoals beter positie kiezen om z’n snelheid te gebruiken, zijn coördinatie in het draaien, wenden, keren en meedogenloos zijn in duels", aldus de oud-topverdediger. "Daarna kwam de nadruk op verdedigend koppen, het coachen en leiding geven aan de verdediging te liggen. Ik was heel hard voor hem en dan kon hij me af en toe wel schieten. Maar ik kon hem ook schieten als hij weer gek deed of niet deed wat ik wilde."

Botman liet zichzelf al meerdere keren positief uit over de samenwerking met Bogarde. Anderzijds is die ervaring niets minder. "Nadat Sven de knop had omgezet, werden onze samenwerking en band veel beter", gaat Bogarde verder. "Hij was heel leergierig, luisterde goed en ging aan de slag om zich elke dag te verbeteren. Zijn werkethiek was goed, een wereld van verschil met toen ik met hem begon. Hij dacht te makkelijk en deed er niet alles voor. Zijn houding en gedrag waren gewoon slecht. Maar als ik hem zo bekijk, dan zie ik de focus, drive en winnaarsmentaliteit om te overleven en te winnen. Ik hoop dat hij dat in zijn hele carrière kan vasthouden."

Het speet Bogarde dat Botman Ajax verliet. "Maar op het moment dat hij zijn carrière bij Lille voortzette, had hij de basis om zichzelf in het buitenland te laten zien. Dat heeft hij in Frankrijk bewezen en doet hij nu in de Premier League, waar hij beter op zijn plek is, opnieuw. Dus ben ik erg blij voor hem, want hij is van ver gekomen. Uiteindelijk moeten de spelers het zelf doen. Ik heb alleen geholpen in zijn ontwikkeling en hem hopelijk de details van het verdedigen bijgebracht. Nu staat hij met Newcastle United in de top vijf. Hij is een steunpilaar en krijgt weinig goals tegen. Dan verdien je een serieuze kans bij het Nederlands elftal. En die gaat hij ook krijgen."