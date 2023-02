Potter doet aangrijpend verhaal: ‘Fans willen dat ik en mijn kinderen sterven’

Zaterdag, 25 februari 2023 om 07:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:07

Graham Potter is zaterdagochtend op de voorpagina van The Mirror verschenen met een groot interview. De manager van Chelsea, die tot dusver een dramatisch seizoen beleeft, spreekt zich uitgebreid uit over het feit dat sommige fans hun woede hebben omgezet in verbaal geweld. Zo ontvangt de geplaagde oefenmeester geregeld doodsbedreigingen. "Fans willen dat ik en mijn kinderen sterven", aldus Potter.

Potter spreekt in de tabloidkrant zijn zorgen uit over het aantal mensen in Engeland dat de gevolgen ondergaat van de stijgende prijzen. Mensen kampen met geestelijke gezondheidszorgen en er zijn bijna dagelijks stakingen, wat in zijn ogen leidt tot frustraties bij voetbalclubs. Het legt, zo zegt hij, meer druk op de managers. "Ik heb daar met de manager van West Ham United (David Moyes, red.) over gesproken", aldus Potter. "Het heeft geen zin om erover na te denken, ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De wereld is hard voor iedereen", gaat Potter verder. "We maken een energiecrisis door en een crisis in de kosten van levensonderhoud. Iedere week staken er mensen. We zitten in een moeilijk tijd. Niemand zit te wachten op een zielige Premier League-manager. Desalniettemin, als je me vraagt of het nog leuk is om te doen, hoeveel steun ik ook heb gehad, er komt heel veel narigheid binnen in mijn mailbox. Supporters die mij en mijn kinderen dood willen hebben, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk vreselijk om te ontvangen."

Ook vindt Potter dat er een belangrijke taak bij de media ligt. "Als je vier maanden lang vragen krijgt over of je onder drukt staat, en jullie stellen meermaals dat ik onder druk sta, is dat dan omdat jullie zaken moeten verkopen? Wat verwacht je dan?", zegt Potter. "Het is gelukkig een op zichzelf staand incident en het kan overal vandaan komen. Ik wil het ook niet meer gewicht geven. Het is niet fijn en zeker niet voor de familie. Natuurlijk is er een grens, maar ik zou niet de eerste persoon zijn waarbij die grens wordt overschreden en in dit geval is dat waarschijnlijk gebeurd."

Chelsea beleeft een uiterst dramatisch seizoen met een huidige tiende plaats in de Premier League. Potter kreeg afgelopen winter een flinke kwaliteitsinjectie met spelers als Enzo Fernández, Noni Madueke en Mykhailo Mudryk, maar is al vijf wedstrijden zonder zege in alle competities. Dieptepunt was de thuisnederlaag tegen Southampton (0-1) afgelopen weekend. Zondag staat de stadsderby tegen Tottenham Hotspur op het programma. In de achtste finales van de Champions League moet op 7 maart een 1-0 nederlaag tegen Borussia Dortmund ongedaan worden gemaakt.