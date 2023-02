Van Nistelrooij ruimt eindelijk een basisplaats in voor Fábio Silva

Zondag, 26 februari 2023 om 15:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:55

De opstelling van PSV voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente van zondag is bekend. Trainer Ruud van Nistelrooij kiest voorin voor onder meer Fábio Silva, die voor het eerst een basisplek heeft. Er zijn ook basisplaatsen voor Mauro Júnior, die tegen Sevilla nog rood kreeg in blessuretijd, en Ibrahim Sangaré. Xavi Simons keert terug op het middenveld van PSV. Patrick van Aanholt en Guus Til beginnen als reservespeler. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 16.45 uur en is te zien op ESPN 2.

Van Aanholt, Érick Gutiérrez en Guus Til speelden donderdag nog tegen Sevilla in de tussenronde van de Europa League, maar worden nu op de bank gezet door Van Nistelrooij. Anwar El Ghazi is nog niet volledig hersteld van een spierblessure en ontbreekt zondag. Walter Benítez staat zoals verwacht onder de lat, met voor zich van rechts naar links Philipp Mwene, André Ramalho, Jarrad Branthwaite en Mauro Júnior. Sangaré wordt op het middenveld geassisteerd door Simons en Joey Veerman. Voorin krijgt Luuk de Jong hulp van Fábio Silva en Johan Bakayoko.

Bij Twente zijn er zondag in Eindhoven basisplaatsen voor Michel Vlap en Mees Hilgers. Sem Steijn en Max Bruns starten hierdoor op de bank. Jans kiest verder voor vertrouwde namen aan de kant van de bezoekers uit Enschede. Het gevaar voorin zal moeten komen van onder meer Ricky van Wolfswinkel en Václav Cerný. Op het middenveld zal waarschijnlijk veel afhangen van de lange tijd aan Feyenoord gelinkte Ramiz Zerrouki. Lars Unnerstall zal proberen om de nul te houden tegen zijn oude werkgever.

PSV kijkt met gemengde gevoelens terug op de uitschakeling in de Europa League tegen Sevilla. In eigen huis wisten de Eindhovenaren met 2-0 te winnen, maar dat was na de eerdere 3-0 nederlaag niet genoeg om door te bekeren. Toch zei Van Nistelrooij na afloop positieve dingen mee te nemen richting Twente. Tegen de Tukkers moet PSV het wel stellen zonder Sávio en Thorgan Hazard. El Ghazi is hersteld van een spierblessure en heeft zich deze week weer aangesloten bij de groepstraining. Het duel met Twente komt echter nog te vroeg. In de Eredivisie kreeg PSV vorige week een tik te verwerken door bij FC Utrecht niet verder te komen dan een 2-2 gelijkspel. De laatste vier thuiswedstrijden in de Eredivisie leverden PSV twaalf punten op. De Jong staat op 99 Eredivisie-doelpunten voor PSV en kan zondag zijn honderdste maken.

Luuk de Jong, donderdag nog trefzeker tegen Sevilla, kan zondag zijn honderdste Eredivisie-treffer voor PSV maken. Namens FC Twente kwam hij tot 39 competitiedoelpunten.

Twente moet zondag zonder Michal Sadílek proberen een resultaat te halen in het Philips Stadion. De ex-PSV'er heeft een spierblessure. Naast de Tsjech ontbreken ook Daan Rots, Przemyslaw Tyton, Wout Brama en Mathias Kjølø. Daarentegen keren Robin Pröpper en Zerrouki terug in de wedstrijdselectie. Voor de ploeg van Jans wordt het zondag do or die wat betreft de titelkansen. Twente heeft het gat met koploper Feyenoord zien groeien, waardoor nieuw puntenverlies fataal zou kunnen zijn. De Tukkers staan vijfde en moeten zich zien te herstellen van de verloren wedstrijd bij Go Ahead Eagles (2-0). De eerdere ontmoeting met PSV dit seizoen in Enschede zal als voorbeeld dienen voor de manschappen van Jans. bezorgde zijn ploeg in september met een dubbelslag een 2-1 overwinning.

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Branthwaite, Mauro Júnior; Sangaré, Simons, Veerman; Bakayoko, De Jong, Silva

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Pröpper, Hilgers, Smal; Zerrouki, Vlap, Salah-Eddine; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan