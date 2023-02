Heitinga voert alleen in de achterhoede van Ajax een wijziging door

Zondag, 26 februari 2023 om 13:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:49

De opstelling van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Vitesse van zondagmiddag is bekend. John Heitinga voert slechts een wijziging door ten opzichte van de 3-1 nederlaag tegen 1. FC Union Berlin in de Europa League van afgelopen donderdag: Owen Wijndal vervangt Calvin Bassey op de linksbackpositie. Verder louter vertrouwde namen bij Ajax in Arnhem. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 1.

Interim-trainer Heitinga kiest wederom voor Gerónimo Rulli onder de lat, met de verdediging van Ajax bestaande uit Devyne Rensch, Jurriën Timber, Edson Álvarez en dus Wijndal. Het middenveld van de Amsterdammers wordt gevormd door Steven Berghuis, Kenneth Taylor en Davy Klaassen. Voorin moeten Mohammed Kudus en Steven Bergwijn zorgen voor de aanvoer richting diepste spits en aanvoerder Dusan Tadic.

Bij Vitesse is doelman Kjell Scherpen ondanks wat twijfels deze week fit genoeg om te starten. In de achterhoede kiest trainer Phillip Cocu voor Ryan Flamingo, Nicolas Isimat-Mirin, Dominik Oroz en Maximilian Wittek. Op het middenveld moeten Sondre Tronstad en Melle Meulensteen voor de controle zorgen. Marco van Ginkel wordt kort daarvoor geflankeerd door Million Manhoef en Kacper Kozlowski. Aanvoerder Matus Bero is de aanvalsleider tegen Ajax.

Vitesse kende tot de 2-0 nederlaag in de vorige speelronde bij FC Volendam een goede fase. De ploeg van Cocu zette een ongeslagen reeks van vier wedstrijden neer en nam zo wat afstand van de onderste regionen. Vitesse staat momenteel zes punten voor op nummer zestien FC Emmen. De Arnhemmers moeten het tegen Ajax stellen zonder Carlens Arcus. De Haïtiaan zit tegen de Amsterdammers zijn tweede en laatste wedstrijd schorsing uit. Davy Pröpper ligt er nog maanden uit met een zware knieblessure, terwijl ex-Ajacied Scherpen tot het laatste moment een twijfelgeval was, maar wel kan starten. Vitesse en met name Manhoef kunnen vertrouwen putten uit de onderlinge ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA eerder dit seizoen. De aanvaller was goed voor twee treffers en bezorgde zijn ploeg daarmee een punt: 2-2.

?????????????????? ?????????????? ?? ???????? ?? Dennis Higler ?? Rogier Honig ?? Rob van de Ven 4?? Ingmar Oostrom ?? Bas Nijhuis (VAR) ?? Yorick Weterings (AVAR)#Vitesse #VITaja pic.twitter.com/vBQU2acUZU — Vitesse (@MijnVitesse) February 22, 2023

Ajax moet zich zien te herstellen van de uitschakeling in de Europa League. De Amsterdammers bleken donderdag niet opgewassen tegen Union Berlin: 3-1. Zodoende resten de TOTO KNVB Beker en Eredivisie voor Ajax. De ploeg van Heitinga staat tweede, op drie punten van koploper Feyenoord. Onder Heitinga won Ajax zijn laatste vier Eredivisie-wedstrijden en de oefenmeester merkt op dat er een stijgende lijn in het spel van zijn ploeg is waar te nemen. Man in vorm bij Ajax is Kudus. De Ghanees was in zijn laatste acht wedstrijden goed voor zes treffers. De spelmaker was onder Alfred Schreuder niet altijd verzekerd van een basisplaats, maar onder Heitinga maakt Kudus furore op de rechtsbuitenpositie. Het wordt de 39ste keer dat beide ploegen elkaar in Arnhem voor de Eredivisie treffen.

Opstelling Vitesse: Scherpen; Flamingo, Oroz, Isimat-Mirin, Wittek; Meulensteen, Tronstad; Manhoef, Van Ginkel, Kozlowski; Bero

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Álvarez, Timber, Wijndal; Berghuis, Klaassen, Taylor; Kudus, Tadic, Bergwijn.