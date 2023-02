Slot heeft Trauner terug en ruimt opnieuw basisplaats in voor Idrissi

Zondag, 26 februari 2023 om 11:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:18

De opstelling van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard is bekend. Arne Slot heeft een groot aantal geblesseerden en zag deze week Quinten Timber aan de ziekenboeg worden toegevoegd. De middenvelder heeft een knieblessure en is enige tijd uit de roulatie. Orkun Kökçü keert, na zijn schorsing tegen AZ, terug in het basiselftal. Gernot Trauner maakt zijn rentree in de wedstrijdselectie. De wedstrijd begint om 12.15 uur en is te zien op ESPN 2.

Javairô Dilrosun mocht bij afwezigheid van Kökçü tegen AZ aantreden als nummer 10 en gaat dat tegen Fortuna Sittard opnieuw doen. Kökçü, die tegen AZ een schorsing uitzat van één wedstrijd, en Mats Wieffer zijn de overige middenvelders. In de voorhoede verandert niets bij Feyenoord. Dat betekent dat Alireza Jahanbakhsh aan de rechterkant begint, Santiago Giménez in de spits staat en Oussama Idrissi aan de linkerkant begint.

Meevaller uit de ziekenboeg is de terugkeer van Trauner in de wedstrijdselectie. De Oostenrijker, tot zijn blessure onbetwist basisspeler, zag Lutsharel Geertruida uitstekend fungeren als zijn vervanger in het hart van de defensie. Het is daarom nog maar de vraag of Trauner zomaar terugkeert in de basis bij Feyenoord. Tegen Fortuna wordt de defensie naast Geertruida gevormd door Marcus Pedersen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Timon Wellenreuther is de doelman.

Fortuna Sittard ging in de afgelopen speelronde ongelukkig met 3-1 onderuit bij RKC Waalwijk. Desondanks kan de ploeg van Julio Velázquez terugkijken op een goede fase. In de laatste vijf wedstrijden werden er tien punten behaald, waardoor de Limburgers nu liefst negen punten voorstaan op nummer zestien FC Emmen. Tegen Feyenoord zal Fortuna het moeten stellen zonder Velázquez, die in Waalwijk twee gele kaarten kreeg van Bas Nijhuis. Burak Yilmaz maakte tegen RKC zijn negende doelpunt van het seizoen en kan dus tegen Feyenoord in de dubbele cijfers terechtkomen. Eerder dit seizoen eindigde de onderlinge confrontatie tussen de ploegen in een 1-1 gelijkspel. Doelpuntenmakers toen waren Iñigo Córdoba en Javairô Dilrosun.

Opstelling Fortuna Sittard: n.n.b.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Dilrosun, Kökçü; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi.