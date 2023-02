Real Madrid start mét Kroos, zonder Modric; Memphis begint op bank bij Atlético

Zaterdag, 25 februari 2023 om 18:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:59

De opstellingen voor de Madrileense derby tussen Real Madrid en Atlético Madrid zijn bekend. Aan de kant van thuisploeg Real wordt de geblesseerde David Alaba op de linksbackpositie vervangen door Nacho Fernández. Op het middenveld keert Toni Kroos na ziekte terug in de basis, maar Luka Modric begint op de bank. Memphis Depay begint bij Atlético opnieuw op de bank. De nummers twee en vier van LaLiga trappen om 18.30 uur af in het Santiago Bernabéu en het duel is in Nederland te zien op Ziggo Sport Select.

Real boekte afgelopen dinsdag een overtuigende zege in de Champions League: het won met 2-5 van Liverpool. Tegenvaller voor de Madrilenen was het geblesseerd uitvallen van Alaba na een klein half uur. Hij werd vervangen door Nacho, die goed inviel. Daarom mag de Spanjaard het tegen Atlético vanaf de eerste minuut laten zien. De rest van de verdediging van de Madrilenen blijft intact: Thibaut Courtois staat onder de lat, met – behalve Nacho – Dani Carvajal, Éder Militão en Antonio Rüdiger voor zich.

?? Koke, about this Saturday's match against Real Madrid: ?The derbies are special games, very tough, and hopefully we can get the three points?. pic.twitter.com/HRklDw07OV — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 23, 2023

Op het middenveld van Real keert Kroos terug. De Duitser was vorige week ziek en moest daarom tegen Liverpool nog genoegen nemen met een reserverol. Hij ziet Federico Valverde naast zich, terwijl ook Dani Ceballos in die linie in de ploeg komt. Real Madrid moet de geblesseerde Rodrygo missen, waardoor Marco Asensio rechts voorin begint. De voorhoede wordt gecompleteerd door Karim Benzema en Vinícius Júnior, die beiden twee keer scoorden tegen Liverpool.

Bij tegenstander Atlético krijgt Stefan Savic in het hart van de verdediging de voorkeur boven José María Giménez. De rest van de defensie is hetzelfde als het vorige LaLiga-duel (1-0 winst op Athletic Club). Op het middenveld ontbreekt de geblesseerde Rodrigo De Paul, waardoor Saúl mag starten. Voormalig Real-speler Marcos Llorente schuift door naar de voorhoede. Zijn plek op het middenveld wordt overgenomen door de negentienjarige Pablo Barrios.

Real gaat de Madrileense derby na de overwinning op Liverpool met een uitstekend gevoel in. In LaLiga kent de ploeg echter meer zorgen. De achterstand op koploper Barcelona bedraagt inmiddels acht punten, waardoor de Koninklijke geen steken meer mag laten vallen en moet hopen op een aantal misstappen van de Catalanen. De ploeg van Carlo Ancelotti kan met vertrouwen uitkijken naar het duel tegen zijn stadsgenoot. De laatste keer dat Atlético in LaLiga in het Santiago Bernabéu wist te winnen was in februari 2016. Antoine Griezmann maakte toen het enige doelpunt van de wedstrijd.

Griezmann is er zaterdag ook bij. De Fransman was dit seizoen goed voor zeven treffers in LaLiga en staat daarmee op gelijke hoogte met ploeggenoot Álvaro Morata. Afgelopen weekend was Griezmann nog van cruciaal belang voor los Colchoneros, door het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Athletic Club te maken. Invaller Memphis Depay was daarbij belangrijk door de bal goed af te schermen, waardoor Griezmann vrij baan kreeg om de 1-0 te maken. Memphis liet zich in de wedstrijd daarvoor ook al gelden, door vlak voor tijd de enige treffer te maken bij Celta de Vigo. Daarmee opende de Oranje-international zijn doelpuntenrekening voor de Madrilenen. Atlético staat momenteel vierde en zal Real Betis en Rayo Vallecano onder zich moeten houden om ook volgend seizoen Champions League te spelen.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Nacho; Valverde, Ceballos, Kroos; Asensio, Benzema, Vinícius.

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Llorente, Barrios, Koke, Saúl; Carrasco Griezmann.