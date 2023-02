Keje Molenaar trekt zich terug bij FC Volendam en doet aangifte tegen rvc-lid

Zaterdag, 25 februari 2023 om 00:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:08

Keje Molenaar heeft vrijdagmiddag aangifte gedaan tegen het rvc-lid Elma de Koekkoek van FC Volendam, zo meldt De Telegraaf. Sinds de rvc de benoeming van Molenaar als vicevoorzitter tegenhoudt, zijn de rapen gaar in het vissersdorp. De jurist en oud-profvoetballer is niet langer beschikbaar als vicevoorzitter en trekt zich helemaal uit Volendam terug zolang deze rvc daar zit.

Molenaar werd onlangs voorgedragen door het Volendam-bestuur onder leiding van voorzitter Jan Smit. Tot woede van trainer Wim Jonk werd zijn benoeming door de rvc tegenhouden. De Koekkoek noemde Molenaar onlangs in een vergadering ‘niet integer’, hetgeen nu tot een aangifte heeft geleid van de jurist. De Koekkoek wordt smaad en laster verweten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Keje Molenaar in gesprek met voorzitter Jan Smit.

"Uw lastercampagne en die van de rvc is 'succesvol' geweest nu ik heb besloten mij volledig terug te trekken in het belang van FC Volendam”, schrijft Molenaar in een brief aan De Koekkoek. "Wim, Jan en ik zijn de spreekwoordelijke paarlen voor de zwijnen. Om die reden heb ik er een punt achter gezet en het zal mij niet verbazen als er binnenkort nog meer volgen."

De Koekkoek zegt niet te zijn geschrokken van de brief van Molenaar. “Ik moest erom lachen en dacht: jeetje mina, wat een niveau. Er kán nooit sprake zijn van smaad en laster als iets in een vergadering met geheimhoudingsplicht wordt gezegd. Kijkt u de jurisprudentie er maar op na. Molenaar heeft geen poot om op te staan.” Het rvc-lid ontkent niet dat ze Molenaar ‘niet integer’ heeft genoemd. “Dat hij bij ESPN eerst zegt tot het bestuur te zullen toetreden en dat later bij een andere televisiezender terugdraait, vind ik niet integer. Kom maar op met die aangifte.”

“Volgens mij was ik al afgewezen door de rvc toen ik die gewijzigde uitlating op het lokale tv-station deed”, brengt Molenaar hier tegenin. “Dus dat is geen valide argument. Bovendien heeft integriteit een veel bredere strekking. Feit is, FC Volendam staat weer op de kaart dankzij drie echte Volendammers – Wim Jonk, Jan Smit en ik – hetgeen met name voor Wim Jonk en zijn team een groot compliment is. Wim is in mijn ogen een trainer voor de top en is bereid om onze club naar een hoog niveau te tillen.”

Voetbal International kwam vorige week middels een uitgebreide reconstructie naar buiten met de bestuurlijke chaos bij Volendam. De Raad van Commissarissen van de club heeft het dagelijks bestuur opgedragen om de contracten van Team Jonk, een zestal functionarissen inclusief hoofdtrainer Wim Jonk, per 1 april op te zeggen. Daar is het bestuur, met algemeen directeur Jan Smit voorop, mordicus op tegen. Smit, die stelt dat de rvc niet over de juiste bevoegdheden beschikt, staat als voorzitter volledig achter Jonk.

Wim Jonk en Jan Smit

Ook Jonk beet vervolgens van zich af. "We hebben in de winterstop veel energie gestopt in het groepsproces", aldus de trainer. "Dat gaat nu beter en maakt het extra zuur dat een stel opportunistische bestuurders Keje en ons via de achterkamertjes willen wippen. Als je een andere visie hebt: prima, maar stap dan naar voren en presenteer je plan."

Eerder zorgde de situatie al voor ergernis bij Smit. "Als je als rvc-lid niet snapt waar wij mee bezig zijn, dat wij miljoenen euro’s aan spelerswaarde aan het ontwikkelen zijn, dan heb je het gewoon niet begrepen. Ik wil zelf de reis met Jonk en de anderen doorzetten, maar ik weet niet of ik dan nog voorzitter ben. Zoals het nu gaat, voorspel ik dat er straks ook bestuursleden op non-actief worden gezet. Misschien ikzelf wel. Ik voel me op mijn zachtst gezegd genaaid door wat er allemaal gebeurt."