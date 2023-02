‘Ryan Gravenberch staat mogelijk voor toptransfer naar Premier League’

Vrijdag, 24 februari 2023 om 23:12

Ryan Gravenberch kan rekenen op interesse van Liverpool. Dat meldt SPORT1-journalist Kerry Hau. De twintigjarige middenvelder komt amper voor in de plannen van Julian Nagelsmann en moet het vooral doen met invalbeurten. Hij kreeg tijdens de winterse transferwindow nog van de clubleiding te horen dat hij niet weg mocht.

“Liverpool is geïnteresseerd”, zegt Hau in de podcast die Bayern Woche. “Zij willen het middenveld vernieuwen in de zomer en overwegen twee nieuwe nummers 8 te halen. Jude Bellingham is de gedroomde kandidaat, maar er is nog geen concrete interesse. Men onderzoekt zijn komst en er is ook al contact gelegd met de mensen rondom Gravenberch.”

Gravenberch beschikt bij der Rekordmeister nog over een contract tot medio 2027. Een vertrek van de middenvelder uit Beieren wordt door Hau echter niet uitgesloten. “Je moet eerlijk zijn: wanneer hij de kans kreeg, kon hij het niet honderd procent waarmaken. De houding van Bayern is duidelijk: ze willen hem niet opgeven, maar Gravenberch zal ze zeker aan het denken zetten.”

Afgelopen zomer stapte Gravenberch voor bijna twintig miljoen euro over van Ajax naar Bayern. Onder Nagelsmann moet hij het vooral doen met invalbeurten. Tot nu toe staat de teller op 22 officiële optredens met in totaal 665 speelminuten. Gravenberch maakte daarin één doelpunt en gaf één assist. Nagelsmann kiest doorgaans voor Joshua Kimmich en Leon Goretzka als controlerende middenvelders. De Duitse oefenmeester rouleerde afgelopen zaterdag flink tegen Borussia Mönchengladbach (3-2 verlies). Hierdoor kon Gravenberch eindelijk zijn basisdebuut in de Bundesliga maken.