FC Utrecht wint incidentrijk duel en nestelt zich naast Sparta in Eredivisie

Vrijdag, 24 februari 2023 om 22:07 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:44

FC Utrecht heeft vrijdagavond een overwinning geboekt op Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Michael Silberbauer won met 0-3 dankzij doelpunten van Victor Jensen, Othmane Boussaid en Anthony Descotte. Het duel werd vlak na rust tijdelijk stilgelegd nadat Utrecht-doelman Vasilios Barkas was bekogeld met een beker. Bovendien speelde Sparta bijna de gehele tweede helft met een man minder, door een rode kaart voor Adil Auassar. Door de zege heeft Utrecht nu 37 punten, evenveel als nummer zes Sparta.

Bart Vriends keerde bij de thuisploeg terug in de basiself, nadat hij twee duels had gemist als gevolg van een spierblessure. Vorige week maakte Vriends tegen Ajax (4-0) met een invalbeurt al zijn rentree. Door de basisplek van de verdediger verhuisde Dirk Abels naar de bank. Ook bij Utrecht keerde een ervaren speler terug in de basis: Jens Toornstra, die vorige week tegen PSV (2-2) nog vanwege ziekte ontbrak. Zijn vervanger van toen, Jensen, moest daardoor tegen Sparta weer genoegen nemen met een reserverol.

In de matige eerste helft kreeg Utrecht de eerste kansen. Eerst schoot Anastasios Douvikas de bal recht op doelman Nick Olij af, even later belandde een voorzet van Sander van de Streek op de lat. Het eerste gevaar van Sparta diende zich pas na een half uur aan: Arno Verschueren tikte een voorzet van Mica Pinto net naast. Nadat ook Sean Klaiber zijn schot vlak voor rust naast had zien gaan, gingen beide ploegen met de brilstand op het scorebord rusten.

In de eerste vijf minuten van de tweede helft gebeurde er al meer dan in de gehele eerste helft. Eerst deelde Auassar een elleboogstoot uit aan Klaiber. Scheidsrechter Joey Kooij gaf geel, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen. Na de beelden opnieuw te hebben gekeken besloot Kooij de gele kaart om te zetten in een rode. Sparta moest dus verder met tien man, maar was niet veel later tot twee keer toe heel dicht bij de 1-0: Vito van Crooij raakte uit een vrije trap de paal, waarna de rebound van Tobias Lauritsen op de lat belandde.

Enkele minuten daarna werd Utrecht-goalie Barkas bekogeld door een beker uit het Sparta-publiek. Scheidsrechter Joey Kooij besloot daarop meteen om het duel stil te leggen en de spelers van het veld te sturen. Na een afkoelingsperiode van ongeveer zeven minuten kon de wedstrijd weer worden hervat, en het was Utrecht dat vervolgens de overwinning pakte. Jensen schoot een kwartier voor tijd in de lange hoek de 0-1 binnen, waarna Boussaid (op aangeven van Toornstra) en invaller Descotte (assist Jensen) uit de counter de eindstand op het bord zetten.