Samuel Armenteros en Heracles Almelo laten niets heel van Telstar: 7-0

Vrijdag, 24 februari 2023 om 21:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:46

Heracles Almelo heeft in eigen huis een zeer overtuigende zege geboekt op Telstar. De ploeg van trainer John Lammers won dankzij treffers van Anas Ouahim (tweemaal), Nikolai Laursen, Samuel Armenteros (driemaal) en Emil Hansson: 7-0. Met name de eerste treffer van Armenteros was er een om in te lijsten. De spits dribbelde praktisch op de achterlijn richting doel en schoot in de korte hoek raak. Door de overwinning nadert Heracles koploper PEC Zwolle tot op drie punten. De Blauwvingers hebben nog wel een wedstrijd tegoed. Telstar staat negende en hoopt nog altijd op deelname aan de play-offs.

Telstar kreeg de eerste grote kans van de wedstrijd. Een vrije trap van Christos Giousis werd naar de zijkant gebokst door Michael Brouwer, waarna de rebound voor de voeten van Thomas Oude Kotte belandde. De verdediger kreeg tijd om zich goed te positioneren en schoot vervolgens rakelings naast. Aan de andere kant liet Laursen zich zien met een schot dat net over ging. Even later viel de treffer voor de thuisploeg alsnog, nadat een voorzet van Hansson kon worden binnengelopen door Ouahim: 1-0. Na 25 minuten stond het 2-0. Een voorzet van Ruben Roosken belandde op het hoofd van Laursen, die de korte hoek vond. Direct daarna kon Glynor Plet voor de aansluitingstreffer zorgen, maar zijn kopbal vloog over.

??? "Hey Siri, definieer een perfecte voorzet" ??Siri: — ESPN NL (@ESPNnl) February 24, 2023

Dat bleek een dure misser, want tien minuten voor het rustsignaal behield Lucas Schoofs goed het overzicht, waarna Ouahim op simpele wijze voor zijn tweede treffer van de avond tekende: 3-0. Antonio Satriano, die in de spits begon, werd opvallend genoeg tien minuten voor rust gewisseld. De Italiaan kreeg in de beginfase geel voor een overtreding op Ronald Koeman junior en hield zich daarna vooral bezig met directe tegenstander Özgür Aktas. De zichtbaar ontevreden Satriano werd afgelost door Armenteros, die zijn invalbeurt al heel snel opluisterde met een treffer. De Zweed liet Aktas staan, dribbelde praktisch op de achterlijn richting doel en schoot in de korte hoek hard raak: 4-0. Ouahim liet in blessuretijd na om zijn hattrick te maken. Van dichtbij stuitte hij op Koeman junior.

36’ ?? Armenteros valt in 39’ ?? Armenteros rondt solo fantastisch af#HERTEL — ESPN NL (@ESPNnl) February 24, 2023

Na rust lag het tempo een stuk lager. Heracles drong in eerste instantie niet zo aan, terwijl Telstar weinig gevaar kon stichten. Een kwartier voor tijd had Giousis voor de aansluitingstreffer kunnen zorgen. De Griek, de beste man aan de zijde van Telstar, zag zijn poging bij de tweede paal echter in het zijnet belanden. In de daaropvolgende aanval wist Heracles voor de vijfde keer het net te vinden. Armenteros bereikte Hansson, die Koeman junior kansloos liet met een verwoestende uithaal in de korte hoek: 5-0. De thuisploeg liet het daar niet bij. Armenteros snelde langs zijn directe tegenstander en wist de bal in de verre hoek raak te punteren: 6-0. Vlak voor tijd tekende Armenteros zijn derde van de avond aan. De spits stond ongedekt in de zestien en wist raad met een voorzet van Ismail Azzaoui: 7-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 25 18 3 4 33 57 2 Heracles Almelo 26 17 3 6 41 54 3 Almere City FC 26 14 4 8 9 46 4 Willem II 26 12 7 7 14 43 5 VVV-Venlo 26 12 6 8 2 42 6 FC Eindhoven 26 11 6 9 -3 39 7 Jong AZ 25 11 5 9 4 38 8 MVV Maastricht 25 11 5 9 3 38 9 NAC Breda 26 11 4 11 -3 37 10 Telstar 26 9 9 8 -11 36 11 ADO Den Haag 25 9 7 9 -4 34 12 Roda JC Kerkrade 26 10 4 12 -2 34 13 De Graafschap 26 9 6 11 2 33 14 Jong PSV 25 8 7 10 -1 31 15 Helmond Sport 26 8 5 13 -18 29 16 Jong Ajax 26 6 10 10 -4 28 17 TOP Oss 26 8 3 15 -16 27 18 FC Den Bosch 25 8 2 15 -15 26 19 FC Dordrecht 26 7 5 14 -12 26 20 Jong FC Utrecht 26 5 5 16 -19 20