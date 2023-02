Publiek Sparta misdraagt zich; Joey Kooij legt duel met Utrecht tijdelijk stil

Vrijdag, 24 februari 2023 om 21:21 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:32

Het Eredivisie-duel tussen Sparta Rotterdam en FC Utrecht (0-0 na vijftig minuten) is vrijdagavond tijdelijk stilgelegd. Vlak na rust werd Utrecht-keeper Vasilios Barkas bekogeld door supporters van Sparta, waarna scheidsrechter Joey Kooij onverbiddelijk was en de spelers naar binnen besloot te sturen.

De tweede helft begon al op een vervelende manier: Sparta-aanvoerder Adil Auassar deelde een elleboogstoot uit en werd gestraft met een gele kaart. Vervolgens werd Kooij naar de zijkant geroepen door de VAR, en na het bekijken van de beelden besloot hij de gele kaart om te zetten in een rode. Sparta moest dus verder met tien man. Enkele minuten later, nadat Sparta zowel de paal als lat had geraakt, werd Barkas geraakt door iets wat van de tribune werd gegooid. Kooij besloot daarop meteen om alle spelers van het veld te halen.

?? Sparta Rotterdam verder met tien man! Adil Auassar krijgt rood van Joey Kooij. Direct erna twee kansen voor de Spartanen, die de paal en de lat raken. En Kooij legt nu de partij stil omdat er met voorwerpen wordt gegooid door Sparta-fans! ??? 0-0 ???? [50'] #spautr — FC Utrecht (@fcutrecht) February 24, 2023

Na een afkoelingsperiode van ongeveer zeven minuten werd de wedstrijd weer hervat op Het Kasteel. Daarbij werd door de stadionspeaker omgeroepen dat de wedstrijd bij een tweede incident definitief gestaakt wordt.