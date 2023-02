Chelsea-eigenaar Boehly wil netwerk uitbreiden en aast op Ligue 1-club

Vrijdag, 24 februari 2023 om 21:10 • Sam Vreeswijk

Chelsea-eigenaar Todd Boehly is in de race om voetbalclub Strasbourg te kopen. Dat meldt L’Équipe. De Amerikaanse zakenman zou zelfs al gesprekken hebben gevoerd met de Franse club. Boehly werd in 2022 de nieuwe eigenaar van Chelsea. Voor die tijd was dat gedurende bijna twintig jaar Roman Abramovich.

Marc Keller, die sinds 2012 de voorzitter is van Strasbourg, ging eerder al in op een mogelijke overname van de club. “Wij reflecteren op de beste manieren om de club draaiende te houden en onze ambities waar te maken. We overwegen ook de mogelijkheid om dit samen met een sterke partner te doen, die investeringskracht brengt.”

Keller ging daarom onlangs lunchen met de Amerikaanse eigenaren van Chelsea, die volgens L’Équipe ‘zeer geïnteresseerd’ zouden zijn in het financieel gezonde Strasbourg. De bedoeling is dat Boehly en zijn partners honderd procent van de aandelen in Strasbourg in handen krijgen. De club uit Frankrijk kan dan onder meer jonge talenten op huurbasis overnemen van Chelsea, zodat zij minuten kunnen maken op het hoogste niveau.

Strasbourg keerde in 2017, na negen jaar afwezigheid, weer terug in de Ligue 1. Sindsdien wist de club zich elk seizoen te handhaven. Afgelopen seizoen eindigde Strasbourg zelfs op de zesde plek, drie punten onder de ‘heilige’ vijfde plaats die Europees voetbal oplevert. In de huidige jaargang gaat het wat minder met RCSA: de club staat momenteel met 21 punten op de plaats vijftien.