Aanvallende opties van Xavi worden dunner door nieuws over knieblessure

Vrijdag, 24 februari 2023 om 21:04 • Jordi Tomasowa

Xavi kan voorlopig geen beroep doen op Ansu Fati. De twintigjarige aanvaller heeft vrijdagmiddag op de training van Barcelona een kneuzing aan zijn linkerknie opgelopen, zo melden de Catalanen via de officiële clubkanalen. Het is niet bekend hoe lang Fati exact uit de roulatie is.

Fati, die in Barcelona over een contract tot 2027 en een ontsnappingsclausule van een miljard euro beschikt, komt in het Spotify Camp Nou te weinig aan spelen toe. Xavi geeft op de vleugels doorgaans de voorkeur aan Ousmane Dembélé en Raphinha. Ferran Torres maakt eveneens geregeld zijn opwachting, terwijl de oefenmeester ook al regelmatig voor een tweespitsensysteem koos. De aanvaller moest het voornamelijk doen met invalbeurten. In 34 officiële duels kwam hij tot 1.251 speelminuten, waarin hij goed was voor 6 goals en 3 assists. De blessure van Fati is een domper voor Xavi, die voorlopig ook niet kan beschikken over Dembélé en Pedri.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Catalaanse krant Sport meldde begin februari dat Erik ten Hag zijn oog heeft laten vallen op Ansu Fati. Wanneer Barça de deur komende zomer op een kier zet voor een vertrek van Fati, hoopt United te profiteren. Zaakwaarnemer Jorge Mendes, die warme banden heeft in Manchester, is op de hoogte van de ontwikkelingen rond zijn cliënt. Barcelona is zich bewust van het feit dat het de komende maanden rumoerig kan worden rond de flankspeler. Vast staat dat zowel Fati als zijn entourage niet te spreken zijn over de huidige situatie bij Barcelona.

Volgens Xavi is Fati op dit moment echter niet te koop. “Wij verwachten veel van hem, iets wat voor alle spelers in de selectie geldt”, zei de 43-jarige trainer tijdens een persmoment eerder deze maand. “Ik heb heel veel vertrouwen in alle spelers die momenteel in onze selectie zitten, en vooral in Ansu. Hij maakt een belangrijk deel uit van zowel het heden als de toekomst. Maar hij moet rustig blijven en geduld hebben. En als hij speelt moet hij honderd procent geven. Dat doet hij ook.”