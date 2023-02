Kvaratskhelia wilde naar ‘goede leerschool’ Ajax: ‘Overmars zag het niet zitten’

Vrijdag, 24 februari 2023 om 23:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:00

Kvicha Kvaratskhelia wilde tijdens zijn tijd bij Rubin Kazan dolgraag naar Ajax verkassen, zo onthult John van Loen in gesprek met het Algemeen Dagblad. Eerder werd al bekend dat Danny Blind en Shota Arveladze Ajax wezen op de Georgiër, die nu furore maakt bij Napoli. Volgens Van Loen is de reden dat de technicus niet naar Amsterdam verhuisde simpel. "Overmars zag het niet zitten."

Marc Overmars kreeg als toenmalig technisch directeur van Ajax in 2021 een tip van Van Loen en Edwin Presser, die eigenaar is van Eurotalents Sportmanagement. Dat relatief nieuwe managementbureau spendeert veel tijd in Georgië. "Hij wilde dolgraag naar Amsterdam”, vertelt Van Loen, die als trainer van FC Lokomotivi Tbilisi zeven maanden in Georgië werkte. "Hij wilde weg uit Rusland en zag Ajax als de beste leerschool.’’ Rubin Kazan verlangde zo'n vijftien miljoen euro voor de aanvaller. "Overmars zag het niet zitten. Een reden heeft hij nooit gegeven." Overmars laat aan het Algemeen Dagblad weten dat het goed mogelijk is dat Kvaratskhelia bij hem is getipt, net als honderden andere namen.

Van Loen bestempelt het mislopen van Kvaratskhelia als een 'grove mispeer' van de technische leiding van Ajax. De 22-jarige vleugelspeler maakte na de inval van Rusland in Oekraïne gebruik van de versoepelde FIFA-regels, waardoor spelers vrij op zoek mochten naar een andere club. Kvaratskhelia keerde terug naar zijn thuisland, waar hij opviel bij de scouts van Napoli. Die club nam hem afgelopen zomer voor 11,5 miljoen euro over van Dinamo Batumi. De rest is geschiedenis. Kvaradona kwam tot op heden tot 12 goals en 15 assists in 25 wedstrijden voor Napoli. In de onderlinge ontmoetingen met Ajax in de Champions League was hij goed voor twee treffers en twee assists.

Arveladze liet eerder in gesprek met De Telegraaf weten dat Kvaratskhelia is aangeboden in Amsterdam. "Maar de tijd was te kort en de prijs van vijftien miljoen euro te hoog. Zijn statistieken bij Lokomotiv Moskou waren niet zo goed. Ajax wilde negen tot twaalf miljoen euro betalen", vertelde de oud-Ajacied. Ook Danny Blind weet dat de inmiddels negentienvoudig international is aangeboden in de hoofdstad, zo liet hij weten bij Ziggo Sport. “Ik weet wel dat John van 't Schip, waarmee ik bevriend ben, mij een keer op hem wees. Hij had met het nationale elftal van Griekenland tegen hem gespeeld en toen was Kvaratskhelia hem opgevallen. Ik heb het gemeld bij Ajax, maar twee dagen later kwam naar buiten dat hij een akkoord had met Napoli. Of daarvoor contact is geweest, weet ik niet.”