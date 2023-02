Potter doet boekje open over voorganger Tuchel: 'Slechtste voorbereiding ooit’

Vrijdag, 24 februari 2023 om 20:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:33

Chelsea is bezig aan een dramatisch seizoen. The Blues spendeerden in januari maar liefst 330 miljoen euro aan nieuwe spelers, maar staan in de Premier League momenteel op een teleurstellende tiende plaats. Manager Graham Potter heeft de boel nog niet aan de praat gekregen na het ontslag van Thomas Tuchel in september en deed een opvallend boekje open over zijn voorganger.

Potter wist sinds zijn aanstelling als manager van Chelsea slechts 9 van zijn 25 officiële duels te winnen. Momenteel is het crisis bij de Londenaren, daar de miljoenenploeg in zijn laatste tien wedstrijden niet verder kwam dan één zege. De druk op Potter neemt met de week toe. Volgens de 47-jarige oefenmeester zijn er meerdere redenen waarom Chelsea zo stroef draait. “Het is heel lastig om nieuwe spelers te integreren en tegelijkertijd direct resultaat te halen”, zei hij op een persmoment in aanloop naar het Premier League-duel met Tottenham Hotspur. “Ik heb dat een paar weken geleden de zwaarste klus in het voetbal genoemd.”

"Bovendien is de basis dun”, gaf Potter aan. “We hebben geen ideale voorbereiding gehad. Ik heb er met onze meest ervaren spelers over gesproken en zij gaven aan dat het de slechtste voorbereiding was die ze ooit hebben gehad. Daar wil ik overigens niemand de schuld van geven, dat kan gebeuren. Organisatorisch verliep de tour niet geweldig, maar ik was er niet bij, dus ik kan daar niets over zeggen.”

Chelsea moest vorige week zaterdag opnieuw een zware dreun verwerken in de Premier League. De ploeg van Potter ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen hekkensluiter Southampton. “We dachten dat we vooruitgang hadden geboekt, maar de eerste helft tegen Southampton was ondermaats. Dat is een feit, een ongemakkelijk feit, maar zo is de situatie.”