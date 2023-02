Mourinho: ‘Het enige dat we niet gedaan hebben is Edgar Davids bellen’

Vrijdag, 24 februari 2023 om 19:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:46

AS Roma wist zich donderdagavond te plaatsen voor de achtste finale van de Europa League door in eigen stadion met 2-0 te winnen van Red Bull Salzburg. Tammy Abraham was vanwege een oogblessure die hij vorige week zondag opliep niet in staat een volle wedstrijd te spelen. Roma-trainer José Mourinho liet donderdag na de wedstrijd tegen Salzburg weten dat de club er alles aan heeft gedaan om Abraham met een speciale bril vanaf het begin te laten spelen. "Het enige dat we niet hebben gedaan is Edgar Davids bellen."

Abraham moest zondag in de wedstrijd tegen Hellas Verona (1-0) al na een kwartier naar de kant, omdat de Engelsman na een duel een ooglidblessure opliep. De spits moest worden gehecht en het was onduidelijk of hij tegen Salzburg vanaf het begin zou kunnen aantreden. Uiteindelijk zou Abraham in de 87ste minuut invallen. "Ze hebben alles geprobeerd", liet Mourinho na afloop van de wedstrijd weten op de persconferentie. "De dokter garandeerde dat er geen risico was, maar toen was er het probleem met de bril, wat voor bril we moesten maken. Het enige dat we niet hebben gedaan is Edgar Davids bellen om zijn bril als model te gebruiken", liet de Portugees weten.

Davids speelde een groot gedeelte van zijn carrière met een speciaal voor hem gemaakte bril, omdat hij lijdt aan glaucoom, een oogziekte waarbij er onomkeerbare schade ontstaat aan de oogzenuw. "Het was voor Abraham niet mogelijk om goed zicht op de bal te hebben", vervolgde Mourinho. "De coördinatie tussen oog en bal was niet best. Maar zijn tien à vijftien minuten in het veld waren belangrijk voor ons." Doelpunten van Andrea Belotti, de vervanger van Abraham, en Paulo Dybala zorgden ervoor dat de 1-0 nederlaag in Oostenrijk werd weggepoetst.

Dybala heeft zich na zijn overstap van Juventus ontwikkeld tot bepalende speler van Roma. De Argentijn kampt echter regelmatig met pijntjes en maakt dan ook niet alle wedstrijden vol. "Ik heb vertrouwen in de ervaring van mijn spelers", laat Mourinho weten over de technicus, die tegen Salzburg 93 minuten meedeed. "Paulo kent zijn lichaam, weet wat hij voelt en vertelde me dat hij kon spelen." In de achtste finale neemt de ploeg van Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum, die donderdag gezamenlijk invielen, het op tegen Real Sociedad.