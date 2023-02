‘De scheidsrechter mocht Xavi Simons niet en dat was zijn eigen schuld’

Vrijdag, 24 februari 2023 om 19:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:25

Willem van Hanegem was donderdagavond niet onder de indruk van de prestaties van Ajax en PSV. Beide ploegen werden in de tussenronde van de Europa League uitgeschakeld. Ajax ging met 3-1 onderuit tegen 1. FC Union Berlin, terwijl PSV de 3-0 nederlaag in het heenduel met Sevilla niet wist weg te poetsen. Van Hanegem ergerde zich vooral aan Xavi Simons en Dusan Tadic.

Een 2-0 zege door goals van Luuk de Jong en Fábio Silva was uiteindelijk net niet genoeg om de 3-0 nederlaag uit Spanje te herstellen.“Het niveau is er gewoon niet bij PSV”, zegt Van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. “Xavi Simons kan een geweldige speler worden, maar de scheidsrechter mocht hem niet en dat was zijn eigen schuld, want hij liep in het begin maar te mekkeren. Er werd telkens tegen hem gefloten, telkens, maar daarmee omgaan hoort wel bij zijn ontwikkeling.”

De Kromme zag vervolgens ook Ajax uitgeschakeld worden in de Europa League door Union Berlin. “Ik begrijp er echt niks van. Wij hebben Union vorig jaar ook tegen Feyenoord zien spelen”, doelt Van Hanegem op de twee Rotterdamse zeges in de groepsfase van de Conference League. “Ik begrijp niet hoe het kan dat die ploeg bovenaan in de Bundesliga staat. Het is toch verschrikkelijk om te zien. Of ik bewondering voor hun manier van spelen heb? Nee, Ajax moet normaal gesproken gewoon winnen van dat soort ploegen. Het ligt aan Ajax zelf dat ze niet winnen. Dit is toch erg om te zien.”

Van Hanegem ergerde zich ook aan Tadic.“Hij is een goede speler, maar hij moet eens ophouden met dat zeiken. Dat gaat ook tegen ze werken. Elke keer als er iets is, gaat hij meteen naar de scheidsrechter. Daley Blind had daar ook een handje van. Die is nu weg, dus dat scheelt. Elke keer zijn ze maar over van alles aan het zaniken.”