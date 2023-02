AZ maakt borst nat: ‘Als je kijkt naar die wedstrijd tegen Feyenoord... ’

Vrijdag, 24 februari 2023 om 18:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:41

AZ-trainer Pascal Jansen voorziet een lastig tweeluik met Lazio in de achtste finale van de Europa League. Vrijdagmiddag werd duidelijk dat de Alkmaarders aan de Romeinen zijn gekoppeld tijdens de loting in Nyon. Jansen weet dat Feyenoord het begin dit seizoen bijzonder lastig had met Lazio, toen er in Rome met 4-2 verloren werd.

"Dan hoor je wel: zó, nou, stevig!", vertelt Jansen aan Voetbal International over het moment dat AZ aan Lazio werd gekoppeld. "Hier en daar ook een klein applausje, als het gaat om de grootte en de sterkte van de tegenstander. Er is een mooie tegenstander uitgerold. Daar gaan we ons te zijner tijd heel goed op voorbereiden en kijken wat er te halen is." Jansen weet al het een en ander van de Romeinen. "Ze hebben een van de minst gepasseerde defensies van de Serie A. En als je kijkt naar die wedstrijd die ze tegen Feyenoord hebt gespeeld…"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lazio hoefde dit seizoen in de competitie slechts negentien tegentreffers te slikken. Aartsrivaal AS Roma doet het net zo goed. Alleen Juventus (zeventien) en Napoli (vijftien) doen het in dat opzicht beter dan de Romeinse clubs. Tijdens de openingswedstrijd van de groepsfase van de Europa League ging Feyenoord hard onderuit in het Stadio Olimpico. Met name in de eerste helft werden de Rotterdammers overrompeld. Binnen een half uur stond het 3-0. Op de laatste speeldag van de groepsfase nam Feyenoord revanche door Lazio met 1-0 te verslaan en te veroordelen tot de Conference League.

"Wij moeten onze borst wel natmaken, het is een stevige tegenstander", vervolgt Jansen. "Als liefhebber is het wel mooi om je te meten met een tegenstander uit een van de sterkste competities. Waarbij ook gezegd moet worden dat je de poule die wij hebben gehad ook echt niet even met twee vingers in de neus doorloopt." AZ eindigde als groepswinnaar in een poule met Dnipro-1, Apollon Limassol en FC Vaduz. Nu wacht een treffen met de nummer vijf van de Serie A. De heenwedstrijd vindt plaats op dinsdag 7 maart in Rome. Niet op de gebruikelijke donderdag, omdat AS Roma het Stadio Olimpico dan bezet voor hun Europa League-treffen met Real Sociedad. Op donderdag 16 maart volgt de return in Alkmaar.