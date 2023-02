Ruud van Nistelrooij is ook daags na uitschakeling zijn ergernis nog niet kwijt

Vrijdag, 24 februari 2023 om 16:37 • Guy Habets

Ruud van Nistelrooij is ook na een nachtje slapen nog altijd niet te spreken over de beslissing van scheidsrechter Daniele Orsato om in totaal 96 minuten te laten spelen. De trainer van PSV vond dat de Italiaan langer door had moeten laten gaan, omdat er in de blessuretijd gescoord werd en er een toeschouwer op het veld kwam. Orsato beloofde om langer door te gaan, maar deed dat volgens Van Nistelrooij niet.

PSV won donderdagavond met 2-0 van Sevilla en na de 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd was dat niet genoeg om door te stoten naar de achtste finale van de Europa League. De kans op het maken van een derde doelpunt werd PSV ontnomen door de arbiter, zo stelde Van Nistelrooij na afloop. Ook daags na de wedstrijd staat hij er nog zo in. "Die 96 minuten waren aan de korte kant", zo meldde hij tegenover de clubkanalen. "We hebben ook wedstrijden gehad waarbij er in één helft negen minuten bij kwamen. Dan zijn zes minuten over de hele wedstrijd weinig."

Na de tweede Eindhovense treffer, gemaakt door Fábio Silva, hoopte PSV nog even door te mogen. Toen de arbiter affloot, was er dan ook veel consternatie en kreeg Mauro Júnior nog een rode kaart vanwege een overtrokken reactie. "We hadden die minuten echt nog nodig voor een slotoffensief. Het is wel zo dat als we voor rust die goal hadden gemaakt, we meer marge hadden gehad. Dan had het na rust kunnen spoken. We hebben uiteindelijk wel verloren op de uitwedstrijd. 3-0 goedmaken komt bijna niet voor."

Omdat PSV zondag alweer tegen FC Twente speelt, probeert Van Nistelrooij het positieve mee te nemen uit de wedstrijd tegen de Spanjaarden. Er werd wel gewonnen van een goede ploeg, zo benadrukt de trainer uit Geffen. "We weten dat we in de uitwedstrijd te veel goals tegen hebben gekregen en dus borduren we voort op de thuiswedstrijd. Natuurlijk zijn we teleurgesteld over de uitschakeling, maar we moeten door en dus pakken we richting zondag de goede overwinning op Sevilla mee."