Frans van Seumeren baalt dat Utrecht ‘de droom van de club’ niet waarmaakt

Vrijdag, 24 februari 2023 om 16:50 • Bart DHanis • Laatste update: 16:52

Frans van Seumeren heeft in een interview met de NOS aangegeven dat hij vindt dat het te lang duurt voordat FC Utrecht in de top vijf van de Eredivisie eindigt. Van Seumeren baalt ervan dat de progressie van de club is gestagneerd. “Vorig seizoen zijn we zevende geworden, maar de zes jaar daarvoor zijn we altijd in de top zes geëindigd. Ik vind dat het eigenlijk te lang duurt voordat we met Utrecht in die top vijf belanden. Want dat is toch uiteindelijk de droom van de club”, vertelt de eigenaar van Utrecht in het interview.

De 72-jarige eigenaar van Utrecht kocht de club in 2008 en wilde naar eigen zeggen graag de traditionele top drie aanvallen. Dat is vooralsnog niet gelukt en de club is dit jaar op de ranglijst voorbijgestreefd door Sparta en FC Twente. Van Seumeren erkent in het interview dat Sparta het goed doet, maar maakt zich weinig zorgen over de goede resultaten van de Rotterdammers. "Er is altijd wel een ploeg die er zo plotseling doorheen schiet. Ik weet niet of Sparta in de lengte der jaren een positie in de top zes gaat innemen. Ik denk dat wij dat wel gaan doen”, aldus de ondernemer uit De Meern.

Ook Twente staat boven de Domstedelingen op de ranglijst en kunnen rekenen op lovende woorden. “Twente is teruggekomen vanuit degradatie. Heel knap. Twente is natuurlijk een grote club, met 30.000 toeschouwers. Ik had niet verwacht dat ze zo gauw een concurrent van ons zouden worden." Ondanks de stevige concurrentie in de subtop vindt Van Seumeren dat Utrecht verplicht is om minimaal in de top vier te eindigen. “Utrecht is de vierde stad van Nederland; die plek moeten we innemen”, stelt hij gedecideerd.

De voornaamste reden om in de top vier te eindigen is het veiligstellen van Europees voetbal. Volgens de oprichter van hijs- en transportbedrijf Mammoet wordt Europees voetbal steeds belangrijker en wil Utrecht minimaal eens in de twee jaar actief zijn op het Europese toneel. Dat doel zou ook via het nationale bekertoernooi bereikt kunnen worden. In 2020 was Utrecht dichtbij de bekerwinst, maar de finale tussen Utrecht en Feyenoord werd vanwege het oprukkende coronavirus nooit gespeeld. Feyenoord kreeg dankzij de hogere plaatsing een ticket voor Europees voetbal en Utrecht werd aan de kant geschoven. “Dat zit mij nog steeds vreselijk dwars. Ik vond dat zo onrechtvaardig van de KNVB.”

Dit jaar kan de club uit het midden van het land nog op twee manieren Europees voetbal veiligstellen. De Domstedelingen treffen de amateurs van Spakenburg in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker, waardoor de halve finale van het toernooi lonkt. Ook kan Utrecht, als ze winnen, vrijdagavond op gelijke hoogte komen met hun concurrent Sparta. De clubs trappen speelronde 23 af met een onderling duel op Het Kasteel.