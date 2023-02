Julian Nagelsmann doet hoop bij Matthijs de Ligt en Daley Blind toenemen

Vrijdag, 24 februari 2023 om 15:48 • Guy Habets

Julian Nagelsmann kwam op de persconferentie ter voorbereiding op de kraker in de Bundesliga tussen Bayern München en Union Berlin met goed nieuws voor Matthijs de Ligt en Daley Blind. De trainer van Der Rekordmeister overweegt een centraal duo waar beide voormalig Ajacieden deel van uitmaken.

De Ligt maakt vast deel uit van het centrale duo bij Bayern en speelt vaak naast Dayot Upamecano. De Fransman moet vanwege een schorsing echter toekijken en dus rijst de vraag of Blind een goede optie is om naast zijn landgenoot te spelen. "We hebben al een keertje met Daley en Matthijs naast elkaar gespeeld", legde Nagelsmann uit. "Daley vindt altijd de oplossing, ook in de kleine ruimte, en Matthijs houdt van verdedigen met zijn sterke karakter. Het gaat zeker een keer gebeuren dat we die twee samen naast elkaar op het veld zien."

Of het voormalig Ajax-duo tegen Union op mag draven, blijft dus nog even de vraag. Nagelsmann weet wel dat zijn ploeg het lastig gaat krijgen tegen Die Eisernen, die donderdagavond Ajax uit de Europa League wipten. "Zij hadden een zware wedstrijd (tegen Ajax, red.), maar ze zijn het zware programma en gewend en van counteren raak je niet zo snel vermoeid. Counteren zullen ze zondag ook weer tegen ons doen en dus wordt het onaangenaam om tegen ze te spelen."

Bayern verdedigt zondag de koppositie tegen Union. De formatie uit München is lijstaanvoerder met 43 punten, maar Dortmund staat met hetzelfde puntenaantal op plaats twee en ook Union bezit 43 punten. De club uit Berlijn staat op basis van het doelsaldo derde, maar kan met een overwinning dus aan kop gaan. Dortmund speelt zaterdagmiddag een uitwedstrijd bij Hoffenheim en hoopt daar te profiteren van het feit dat de concurrentie tegen elkaar uit gaat komen.