Twente krijgt in aanloop naar topper in Eindhoven slecht nieuws over pechvogel

Vrijdag, 24 februari 2023 om 16:10 • Davey de Laat • Laatste update: 16:11

FC Twente kan zondag in de topper tegen PSV geen beroep doen op Michal Sadílek. De 23-jarige middenvelder heeft een blessure opgelopen aan het bovenbeen en is meerdere weken uitgeschakeld. Dat is een flinke dreun voor de Tsjech, die net weer op de weg terug was na een liesblessure en oorsuizen. Er is ook goed nieuws voor de Tukkers: Robin Pröpper en Ramiz Zerrouki zijn wel weer beschikbaar.

Ron Jans, de trainer van FC Twente, maakte op de persconferentie bekend dat Sadílek de komende weken zal moeten toekijken bij Twente. De personele problemen in Enschede nemen daarmee toe, want Daan Rots, Przemyslaw Tyton, Wout Brama en Mathias Kjølø kunnen ook niet spelen. De vertrekkende oefenmeester kon wel melden dat Pröpper en Zerrouki weer van de partij zullen zijn.

Twente-trainer Ron Jans wil een reactie van zijn ploeg zien na de 2-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles. Dat moet dan gebeuren op een plek waar de Tukkers niet vaak weten te winnen: het Philips Stadion. “Dit is een ideaal moment om te laten zien dat we veel beter kunnen", meldt hij op een persconferentie. “Ik weet dat Twente en Ron Jans niet zulke goede cijfers hebben in Eindhoven, maar daar moeten we maar een eind aan maken.”

In de Grolsch Veste was de ploeg van Jans dit seizoen met 2-1 te sterk voor PSV. “Dat was een heel ander moment in het seizoen, toen zaten we in een geweldige fase. In die wedstrijd misten we ook een paar jongens, moesten we wat schuiven en vulden we dat heel goed in”, aldus de oefenmeester. “Het zou heel mooi zijn als we dat nu in een uitwedstrijd kunnen laten zien, zoals we dat in het eerste half uur uit bij Ajax hebben gedaan.”