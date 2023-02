KNVB reageert op ‘niet passende’ maatregel en tikt Buma op de vingers

Vrijdag, 24 februari 2023 om 15:20 • Bart DHanis • Laatste update: 15:23

De KNVB heeft gereageerd op het door Sybrand Buma, de burgemeester van Leeuwarden, genomen besluit om geen uitsupporters meer toe te laten bij SC Cambuur. Het competitiebestuur betaald voetbal (waar de KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zitting in hebben) vindt dat in principe bij elke wedstrijd de aanhang van beide clubs aanwezig moeten kunnen zijn. "Dat maakt de sfeer in de stadions en hoort bij het betaald voetbal”, valt er te lezen in het statement dat de KNVB vrijdagmiddag naar buiten bracht.

De KNVB geeft toe dat er ‘helaas’ ongeregeldheden plaatsvinden rondom wedstrijden, maar wijst op het in 2023 opgestelde handelingskader voetbal & veiligheid. Dit handelskader werd door alle voetbalburgemeesters samen opgesteld en gepresenteerd en biedt richtlijnen voor de voorbereiding op wedstrijden en de aanpak na ordeverstoringen, zodat duidelijk en voorspelbaar is welke maatregelen er genomen kunnen worden als het toch mis gaat. “Daarmee moet het zorgen voor een uniforme lijn in de aanpak”, stelt de KNVB.

Volgens het handelingskader is het voor voetbalgemeenten toegestaan om op basis van eerdere ongeregeldheden bepaalde supportersgroepen te weigeren, maar is het niet de bedoeling dat gemeenten alle uitsupporters uit het stadion verbannen. “Enkele gemeenten besloten recent echter om na misdragingen van een bezoekende supportersgroep dit seizoen helemaal geen uitsupporters meer toe te laten. Deze maatregel past niet in het handelingskader”, staat er in de reactie van de KNVB.

Volgens de KNVB mogen supporters van de ene club niet de dupe worden van het gedrag van supporters van een andere club. Ook Go Ahead zegt 'ontstemd' te zijn door het besluit. "Uiteraard zijn we hier totaal niet blij mee”, zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop. “We zijn dan ook uitvoerig in overleg met de KNVB, aangezien wij als club vinden dat het door de gemeente Leeuwarden genomen besluit totaal niet past niet bij de manier waarop we met wedstrijden in het betaalde voetbal zouden moeten omgaan. Nu zijn onze supporters de dupe van wat niet-welwillende supporters de afgelopen tijd in Leeuwarden hebben veroorzaakt." Go Ahead speelt op 5 maart een uitduel in Leeuwarden.