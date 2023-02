Spanje is in de ban van nieuw onderzoek naar matchfixingschandaal

Vrijdag, 24 februari 2023 om 14:55 • Davey de Laat • Laatste update: 14:56

In Spanje wordt momenteel onderzoek gedaan naar vermeende gevallen van matchfixing tijdens het Copa del Rey-duel tussen Levante en Huracán Melilla in december 2021. Een anonieme tipgever zou LaLiga daarover hebben ingelicht, zo melden diverse Spaanse media. De politie heeft dinsdag al een oud-speler van Huracán ingerekend op basis van een vermoeden van matchfixing.

In het bekerduel was Levante met 8-0 te sterk voor Huracán. Die laatste ploeg is actief in de Tercera División, het vijfde niveau van Spanje, terwijl Levante op dat moment op het hoogste niveau speelde. Er wordt vermoed dat de wedstrijd beïnvloed is door dubieuze acties van spelers van Melilla. Er is een formele aanklacht ingediend bij de politie over de wedstrijdvervalsing. Dat laat LaLiga donderdag weten in een statement.

Intussen is de rechtbank van Melilla ook een onderzoek gestart. Zes mensen zijn daarin verhoord en een oud-speler van de club is zelfs al aangehouden. Om welke speler het gaat is niet bekend: de politie doet daar tijdens het lopende onderzoek geen uitspraken over. Huracán geeft aan volledig te willen meewerken aan het onderzoek. “De club heeft altijd eerlijk en zuiver spel verdedigd en zal alles doen wat nodig is om fraude te bestrijden. We willen duidelijk maken dat als er een actief lid van de club bij betrokken is, er onmiddellijk disciplinaire en gerechtelijke maatregelen zullen worden genomen.”

Het is niet de eerste keer in Spanje dat er vermoeden is van matchfixing. Vorige maand zijn er nog 23 mensen in de boeien geslagen vanwege het vermoedelijk vervalsen van wedstrijden. Die gokorganisatie zou wedstrijden van kleine competities in Spanje, Andorra en Gibraltar hebben omgekocht. Bij de verdachten zouden ook enkele voetballers zitten. In totaal is er een half miljoen euro mee verdiend.