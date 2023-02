Slot ziet voordeel in spelen tegen Shakhtar en duidt ernst van blessure Timber

Vrijdag, 24 februari 2023 om 14:17 • Guy Habets

Arne Slot kan leven met Shakhtar Donetsk als tegenstander in de achtste finale van de Europa League. Dat liet de trainer van Feyenoord weten op een persconferentie ter voorbereiding op het treffen met Fortuna Sittard van zondagmiddag. Slot stelde dat er 'misschien wel één of twee sterkere ploegen' geloot hadden kunnen worden en dat het spelen in Warschau geen nadeel is voor de Rotterdammers. Ook had de Bergentheimer een update over Quinten Timber.

Slot wil allereerst duidelijk maken dat hij respect heeft voor Shakhtar en een lastig tweeluik verwacht. "Er zaten alleen maar sterke en mooie ploegen in", klonk het op het persmoment. "Een paar maanden geleden won Stade Rennes nog van ons en Shakhtar heeft hen uitgeschakeld, dus het zal ongetwijfeld een goede ploeg zijn. Maar volgens mij zaten er misschien wel één of twee ploegen bij die op voorhand nog een stukje sterker waren."

Dat Shakhtar vanwege de oorlog in Oekraïne niet in eigen stadion kan voetballen, ziet Slot als een klein voordeeltje voor Feyenoord. "De reden waarom is natuurlijk verschrikkelijk, maar het lijkt me dat iedereen graag thuis speelt en zijn supporters achter zich heeft staan. In een ander land zal dat stadion niet helemaal vol zitten met de eigen supporters, zo lijkt me. Dat lijkt me aan de voorkant geen nadeel voor de uitspelende ploeg."

Later kwam Slot te spreken over Timber en bevestigde hij dat de middenvelder, die onlangs op een training geblesseerd raakte aan de knie, niet mee kan doen in de twee duels met Shakhtar. "Hij zal maanden uitgeschakeld zijn. Dan moet je denken aan tussen de twee en vier maanden en vandaag zal bepaald worden hoe ernstig het is. Je moet in elk geval de tijd respecteren die voor deze blessure staat en dat zal niet sneller zijn dan twee maanden. Hij is voor een MRI in het ziekenhuis. Het is vooral vervelend voor hemzelf."