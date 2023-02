Nederlandse doelman zorgt na ruim 35 jaar weer voor sensatie in Europa

Vrijdag, 24 februari 2023 om 14:45 • Bart DHanis • Laatste update: 14:49

Bart Verbruggen was donderdagavond de held van Anderlecht. De Nederlandse keeper, die dit seizoen de eerste keus is onder de lat bij Paars-Wit, stopte tijdens de strafschoppenserie tegen Ludogorets in de tussenronde van de Conference League alle Bulgaarse strafschoppen. Dat is iets dat sinds 1987 niet gebeurde in een Europees toernooi.

De Nederlander, die in 2020 door Vincent Kompany naar België werd gehaald en zijn opleiding genoot bij NAC, keerde drie strafschoppen en was tijdens de reguliere speeltijd ook al in ijzersterke vorm. Dat leverde hem in de Belgische media de bijnaam Koning Bart op. De laatste keer dat een doelman tijdens een Europees duel geen enkele bal doorliet in een penalty-serie was in 1987. Toen stopte Cristian Gheorghe namens FC Sportul Studentesc drie penalties tegen het Deense Brøndby IF.

0 - @rscanderlecht's Bart Verbruggen is the first goalkeeper to not concede a single goal in a penalty shootout in major European competition over the last 35 years. Killer. pic.twitter.com/Z33stBrOTD — OptaJohan (@OptaJohan) February 23, 2023

In aanloop naar het WK in Qatar afgelopen winter was toenmalig bondscoach Louis van Gaal op zoek naar een echte penaltykiller. Tijdens die zoektocht kwam Van Gaal uit bij Andries Noppert, die in de penaltyreeks tegen Argentinië geen strafschop wist tegen te houden. Ronald Koeman heeft met de twintigjarige Verbruggen wellicht goud in handen. Met oog op de naderende bekendmaking van de voorselectie van Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar lijkt het erop dat Verbruggen op het juiste moment heeft gepiekt.

Na afloop van het duel verscheen de held van de avond voor de camera bij het Belgische Sporza, waar hij aangeeft zichzelf nog geen specialist te vinden. “Dit zijn de dingen waar je als kind van droomt. Ik ben blij dat ik het team kon helpen om door te gaan. Of ik mijzelf specialist mag noemen? Dat weet ik niet, want ik heb dit nog niet veel meegemaakt in mijn carrière.”