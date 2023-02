David Beckham wil Lionel Messi in Florida herenigen met oud-ploeggenoot

Vrijdag, 24 februari 2023 om 13:35 • Bart DHanis • Laatste update: 13:39

Inter Miami-trainer Phil Neville heeft in een interview met The Times bevestigd dat zijn club twee nieuwe routiniers op het oog heeft. Nadat Gonzalo Higuaín en Blaise Matuidi aan het eind van vorig seizoen met pensioen gingen, is er ruimte vrijgekomen op de loonlijst voor twee nieuwe ervaren krachten. "Ik ga niet ontkennen dat we geïnteresseerd zijn in Lionel Messi en Sergio Busquets", vertelde Neville in het interview.

Neville werd in januari van 2021 aangesteld als hoofdtrainer bij Inter Miami. De club van David Beckham, die de eigenaar is, wordt vaker in verband gebracht met grote namen uit de voetballerij. “Sinds ik bij Miami ben, denk ik dat we gelinkt zijn aan elke topspeler in het wereldvoetbal. Van Sergio Ramos tot Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fábregas en Luis Suárez... zo kun je er honderden opnoemen”, stelt Neville.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De contracten van Messi en Busquets lopen komende zomer af bij respectievelijk Paris Saint-Germain en Barcelona. Het tweetal mag sinds afgelopen januari dan ook met andere clubs onderhandelen over een dienstverband wanneer hun contract bij de huidige club afloopt. "Ik ga niet ontkennen dat we geïnteresseerd zijn in Lionel Messi en Sergio Busquets", liet Neville dan ook weten.

Eerder deze week werd Messi ook al in verband gebracht met een eventuele terugkeer in het Spotify Camp Nou. Barça-trainer Xavi liet weten dat de deur altijd openstaat voor de Argentijn. Messi en Busquets zijn geen vreemden van elkaar. De twee ervaren spelers speelden tussen 2008 en 2021 samen in het shirt van Barcelona en werden samen maar liefst acht keer kampioen. Ook hielden Messi en Busquets samen drie keer de Champions League omhoog en werd zeven keer de Spaanse beker gewonnen.